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Минобразования рекомендует школам усилить меры безопасности в связи со случаями отравления газом

Минобразования рекомендует школам усилить меры безопасности в связи со случаями отравления газом
Фото: sunrise-r9.org

Следует ограничить доступ на территорию учебных заведений лиц, не принимающих непосредственное участие в образовательном процессе

22.05.18 37
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В министерстве образования и науки рекомендовали всем учебным заведениям усилить охрану и меры безопасности в связи со случаями отравлений газообразными веществами.

Соответствующее письмо было направлено в департаменты, управления образования и науки областных, Киевской городской государственных администраций, руководителям учреждений среднего, профессионального, высшего образования.

В частности, Минобразования рекомендовало усилить охрану и ограничить доступ на территорию учебных заведений лиц, не принимающих непосредственное участие в образовательном процессе.

Также речь идет об усилении контроля за пропускным режимом, чтобы никто не смог пронести в помещения учебных заведений ядовитые, взрывоопасные и другие предметы, опасные для жизни и здоровья.

Кроме того, в письме указаны следующие рекомендации:

  • Постоянно проводить разъяснения для учащихся, студентов, родителей и работников по поведению в случае возникновения ситуаций, угрожающих их безопасности и здоровью.
  • Разработать и распространить среди учащихся, студентов, педагогических и научно-педагогических работников памятку о правилах обращения с выявленными подозрительными предметами.
  • Обеспечить оперативное информирование правоохранительных органов в случае выявления в учебных заведениях и на прилегающих территориях подозрительных лиц или предметов, которые могут представлять угрозу здоровью и жизни.

Напомним, в начале мая во время линейки в школе №8 в Черкассах резко ухудшилось самочувствие у некоторых школьников. 15 детей потеряли сознание. Всего в больницы было доставлено 50 детей. 

21 мая в Николаеве из-за распыления неизвестного газа с резким запахом в школе эвакуировали 400 учеников, 36 детей направили в больницу для уточнения состояния. Двое школьников попали в реанимацию. 

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