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Избиение Найема

Найема выписали из больницы

Найема выписали из больницы
Фото: Информатор

У него нет жажды мести, но спускать дело на тормозах депутат не намерен

23.05.18 222
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Народный депутат Мустафа Найем выписан из больницы после избиения.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Выписали из больницы, сняли все шины, прутья, резинки и прочие приспособления", - написал Найем.

"За сутки речевой аппарат должен восстановиться, завтра уже планирую выйти на работу и проголосовать за Антикоррупционный суд", - отметил он.

Он также добавил, что внутри него нет жажды мести, но в то же время "спускать дело" не планирует, а его адвокаты будут регулярно информировать общественность о ходе расследования этого дела.

"Трое ребят по прежнему находятся под ночным домашним арестом, а их защитники добиваются отмены меры пресечения в судах. Один из двух автомобилей арестован, второй найти пока не удалось. Четвертый подозреваемый, вопреки обещаниям его адвокатов, по прежнему в бегах. Насколько мне известно, азербайджанская сторона не спешит его выдавать из мести за то, что ранее Украина отказывалась выдавать Баку преследуемых там оппозиционеров. Сам я готовлюсь к следственному эксперименту, мы будем подавать гражданский иск и готовиться к открытому судебному процессу", - написал Найем.

Напомним, 30 апреля в Киеве в районе Бессарабского рынка четверо человек избили народного депутата Украины Мустафу Найема. Конфликт возник из-за того, что депутат отказался пропустить на дороге автомобиль, который грубо нарушал правила дорожного движения.

Позднее пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец, заявила, что злоумышленник, избивший в центре Киева народного депутата Мустафу Найема, через два часа после инцидента покинул территорию Украины.

Народный депутат, член коллегии МВД Антон Геращенко опубликовал в Facebook имена и фотографии напавших накануне на Мустафу Найема.

5 мая правоохранители Азербайджана задержали 29-летнего мужчину, которого подозревают в нанесении телесных повреждений Найему.

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