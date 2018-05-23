Гройсман хочет выяснить, кто продает детям газовые баллончики

Премьер-министр Владимир Гройсман считает, что дети недостаточно знают о пользовании газовыми баллончиками. Он призвал провести в школах разъяснительную работу с учениками.

Свой призыв премьер озвучил во время заседания правительства, сообщает Укринформ.

"Участились случаи, когда в школах дети распыляют слезоточивый газ из баллончиков. Национальная полиция вместе с СБУ в настоящий момент совместно работают над тем, чтобы обнаружить, есть ли связь между этими случаями или это уже пошла некоторая волна. Нужно определить, кто продает эти баллончики, как они попадают в руки детей. Я просил бы в школах усилить работу по разъяснению среди детей с точки зрения неприемлемости таких действий", - отметил Гройсман.

Напомним, в начале мая во время линейки в школе №8 в Черкассах резко ухудшилось самочувствие у некоторых школьников. 15 детей потеряли сознание. Всего в больницы было доставлено 50 детей.

21 мая в Николаеве из-за распыления неизвестного газа с резким запахом в школе эвакуировали 400 учеников, 36 детей направили в больницу для уточнения состояния. Двое школьников попали в реанимацию. 22 мая в Харькове после распыления газа в школе госпитализировали 15 учеников.