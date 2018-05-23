У Порошенко прокомментировали материал ВВС об оплате за его первую встречу с Трампом

В администрации сообщили, что украинско-американский саммит в июне 2017 был организован исключительно по официальным дипломатическим каналам

Материал ВВС о якобы оплате адвокату президента США Дональда Трампа Майклу Коэну за организацию первой встречи украинского и американского президентов в администрации президента Украины (АП) назвали откровенной ложью, клеветой и фейком.

"Откровенная ложь, клевета и фейк. Именно так мы оцениваем дезинформацию о том, что встреча президентов Украины и США была организована за деньги", - заявили в АП, передает LIGA.net.

В администрации сообщили, что украинско-американский саммит в июне 2017 был организован исключительно по официальным дипломатическим каналам, в том числе посольством Украины в США.

У Порошенко считают, что распространенная откровенная дезинформация является частью фейковой кампании по дискредитации украинско-американских отношений, а также персональной атакой на президентов Украины и США.

"Поскольку, по информации пресс-службы администрации, в процессе подготовки данного материала был проигнорирован комментарий о недостоверности этой информации, в АП потребовали его опровержения. В случае, если этого не произойдет, администрация оставляет за собой право подать иск в суд", - говорится в материале.

Напомним, 23 мая на ВВС вышел материал, в котором говорится, что адвокат американского президента Дональда Трампа Майкл Коэн якобы получил секретный платеж в размере 400 или 600 тысяч долларов за организацию первой встречи между Петром Порошенко и Дональдом Трампом в июне 2017 года.