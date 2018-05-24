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Фото Под Печерский суд Киева стягивают Нацгвардию с КамАЗами

<span class="label red">Фото</span> Под Печерский суд Киева стягивают Нацгвардию с КамАЗами
Северион Дангадзе / Фото: Политека

Суд рассматривает дело помощника Саакашвили

24.05.18 7681
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Сегодня, 24 мая, Печерский суд Киева начал рассматривать дело помощника лидера партии "Рух Новых сил" Михеила Саакашвили Севериона Дангадзе.

"Сегодня состоится Подготовительное заседание по рассмотрению обвинительного акта", — заявил пресс-секретарь Печерского суда Виталий Чергавый, передает Политека.

Новым адвокатом Дангадзе в расписании на сайте суда значится Александр Мороз.

Правоохранители заранее подготовились к возможным беспорядкам. Напротив ЦУМа стоят два КамАЗа и собираются бойцы Нацгвардии.

Также, по данным издания, Дангадзе уже значится в расписании суда как "обвиняемый", а не "подозреваемый". Следовательно, ему уже должно было быть предъявлено обвинение.

Это значит, что сегодня судья Олег Белоцерковец может рассмотреть как ходатайство о переизбрании меры пресечения (если таковое поступит), так и принять решение о рассмотрении дела по сути по так называемой сокращенной процедуре и прямо в подготовительном заседании (если заключена сделка со следствием). Теоретически решение по делу Дангадзе может быть принято уже сегодня.

Напомним, 27-летнего Севериона Дангадзе взяли под стражу по подозрению в подготовке государственного переворота в декабре 2017 года. По словам главы ГПУ Юрия Луценко, во время обысков у Дангадзе нашли украинский паспорт Саакашвили. 

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