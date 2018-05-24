В Нигерии пираты освободили из плена 6 украинских моряков

В дельте Нигера (Нигерия) освобождены из пиратского плена 6 украинских моряков.
Об этом сообщил в Twitter глава украинского МИД Павел Климкин.
Сьогодні п’ять українських моряків, які майже місяць утримувалися піратами в заручниках у дельті Нігеру, повернулися в Україну. Ще один українець прибуде після завершення лікування в Нідерландах. Вдячний нідерландським та нігерійським друзям за допомогу та підтримку!— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 24 мая 2018 г.
По его данным, украинцев удерживали в плену почти месяц. Пятеро из них вернулись на Родину, шестой проходит лечение в Нидерландах.
Ранее Фокус писал, что пираты отпустили членов экипажа немецкого контейнеровоза Demeter, захваченных возле берегов Нигерии.