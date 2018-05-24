В Нигерии пираты освободили из плена 6 украинских моряков

Сьогодні п’ять українських моряків, які майже місяць утримувалися піратами в заручниках у дельті Нігеру, повернулися в Україну. Ще один українець прибуде після завершення лікування в Нідерландах. Вдячний нідерландським та нігерійським друзям за допомогу та підтримку!