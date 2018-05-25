Все статьиВсе новостиВсе мнения
Страна
Мир
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
Спецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемыСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Страна » Фото Известные спортсмены и футболисты подписали обращение с требованием освободить Сенцова
Финал Лиги чемпионов в Киеве

Фото Известные спортсмены и футболисты подписали обращение с требованием освободить Сенцова

<span class="label red">Фото</span> Известные спортсмены и футболисты подписали обращение с требованием освободить Сенцова
Евгений Левченко / Фото: kiev.klichko.org

Часть подписей была собрана во время турнира чемпионов УЕФА

25.05.18 60
000

Киевские власти собирают подписи известных спортсменов под обращением с требованием освободить украинского политзаключенного в России Олега Сенцова.

Об этом сообщает пресс-служба мэра Киева Виталия Кличко.

Часть подписей была собрана во время турнира чемпионов УЕФА, который состоялся в рамках финала Лиги чемпионов на центральной улице Киева - Крещатике.

Фото: kiev.klichko.org

Письмо подписали экс-игрок сборной Украины по футболу Евгений Левченко, амбассадор Лиги чемпионов УЕФА Ия Андрущак, главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко, английский футбольный фристайлер Билли Вингров, игрок сборной Ямайки по футболу Джереми Линч, экс-игрок сборной Франции и клубов "Олимпик" Марсель, "Милан", "Челси" Марсель Десайи, английский футболист Стэн Коллимор, португальский футболист Жозе Бозингва, легендарный украинский боксер Владимир Кличко и другие спортсмены.

Фото: kiev.klichko.org

Напомним, Олег Сенцов вместе с Александром Кольченко были задержаны представителями российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове.

В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали.

14 мая 2018 года Сенцов объявил бессрочную голодовку, требуя от российских властей освободить всех украинских политзаключенных.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
УЕФА не позволил убрать баннеры Газпрома со стадиона "Олимпийский"Фанатов "Ливерпуля" побили киевские студенты, - полицияКиїв не європейський. Чому при таких фінансових можливостях, ми бачимо лише косметичний ремонт столиці
Топ-10
  1. 100 самых богатых людей Украины. Полный список 28214
  2. Кумпартия Украины. Почему за год до выборов партия власти ищет новую вывеску 8701
  3. Когда выстрелит Javelin. Почему противотанковые ракетные комплексы остаются в тылу 8922
  4. Мои года, моё богатство. Как в Украине изменится система накопления пенсий 8264
  5. Правила секса до секса. Как найти любовника в "Тиндере" 14290
  6. В паутине обязательств. Чем грозит миру и Украине рекордный глобальный долг 5390
  7. Кандидаты на вылет. 6 вещей, которые исчезают из обихода 10129
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 11870
  9. Гипотеза Бога. Как последняя статья Стивена Хокинга сделала существование сверхъестественного творца более правдоподобным 8946
  10. Кому в Украине жить хорошо. Рейтинг самых высокооплачиваемых профессий по итогам марта 4175
  1. Грузия обвинила Россию в военных преступлениях 14614 / 20393
  2. Под Печерский суд Киева стягивают Нацгвардию с КамАЗами 14477 / 15313
  3. Море волнуется — раз. Украина оказалась не готовой к противостоянию на Азове 8620 / 15095
  4. Заложники животов и задниц. Почему нужно покончить с украинской политикой 3544 / 3733
  5. Астрофизик предположил, что будет со Вселенной после гибели человека 3300 / 3817
  6. Трамп отменил встречу с Ким Чен Ыном 2082 / 2114
  7. Дьявол носит Pravda. С чего Илон Маск начинает борьбу за возрождение доверия к прессе 1926 / 1967
  8. Надо, Федя, надо. Почему затягивается создание антикоррупционного суда 1725 / 1947
  9. МН-17. Следствие закончено, забудьте! 1513 / 2020
  10. Цена газа для украинцев может вырасти на 60-70% 1277 / 2207
  1. Заложники животов и задниц. Почему нужно покончить с украинской политикой 20 / 3733
  2. МН-17. Следствие закончено, забудьте! 17 / 2020
  3. Грузия обвинила Россию в военных преступлениях 14 / 20393
  4. Под Печерский суд Киева стягивают Нацгвардию с КамАЗами 14 / 15313
  5. Надо, Федя, надо. Почему затягивается создание антикоррупционного суда 13 / 1947
  6. Море волнуется — раз. Украина оказалась не готовой к противостоянию на Азове 11 / 15095
  7. 100 самых богатых людей Украины. Полный список 10 / 28214
  8. Дьявол носит Pravda. С чего Илон Маск начинает борьбу за возрождение доверия к прессе 6 / 1967
  9. Кумпартия Украины. Почему за год до выборов партия власти ищет новую вывеску 5 / 8701
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.