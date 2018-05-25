Часть подписей была собрана во время турнира чемпионов УЕФА

Киевские власти собирают подписи известных спортсменов под обращением с требованием освободить украинского политзаключенного в России Олега Сенцова.

Об этом сообщает пресс-служба мэра Киева Виталия Кличко.

Часть подписей была собрана во время турнира чемпионов УЕФА, который состоялся в рамках финала Лиги чемпионов на центральной улице Киева - Крещатике.

Фото: kiev.klichko.org

Письмо подписали экс-игрок сборной Украины по футболу Евгений Левченко, амбассадор Лиги чемпионов УЕФА Ия Андрущак, главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко, английский футбольный фристайлер Билли Вингров, игрок сборной Ямайки по футболу Джереми Линч, экс-игрок сборной Франции и клубов "Олимпик" Марсель, "Милан", "Челси" Марсель Десайи, английский футболист Стэн Коллимор, португальский футболист Жозе Бозингва, легендарный украинский боксер Владимир Кличко и другие спортсмены.

Фото: kiev.klichko.org

Напомним, Олег Сенцов вместе с Александром Кольченко были задержаны представителями российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове.

В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали.

14 мая 2018 года Сенцов объявил бессрочную голодовку, требуя от российских властей освободить всех украинских политзаключенных.