В ночь на понедельник,28 мая, в Киеве на бульваре Шевченко около "Портер Паба" произошла массовая драка с участием фанатов английского "Ливерпуля". Об этом сообщает Информатор.

В потасовке участвовали около 15 человек. По словам очевидцев, между британскими болельщиками, которые были сильно пьяны, и другими посетителями на летней террасе заведения произошла словесная перепалка, переросшая в драку.

Участники драки кидали друг в друга бокалы, кирпичи и все, что попадалось под руку. Кроме того, кто-то распылил перцовый баллончик. С тротуара драка перекинулась и на проезжую часть.

Одному англичанину сильно попали в глаза. Ему потребовалась медицинская помощь.

Припаркованные автомобили у обочины чудом не пострадали. На месте происшествия прибыли три экипажа патрульной полиции и две машины скорой помощи.







Фото: Информатор

Напомним, мадридский "Реал" стал победителем Лиги чемпионов, победив английский "Ливерпуль" в финале главного клубного соревнования Европы.

Матч, который состоялся на стадионе "Олимпийский" в Киеве, завершился со счетом 3: 1 в пользу "Реала".