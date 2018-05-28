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Финал Лиги чемпионов в Киеве

Фото, видео Кулаки, кирпичи и газ: ночью в центре Киева произошла драка с участием фанатов "Ливерпуля"

<span class="label red">Фото, видео</span> Кулаки, кирпичи и газ: ночью в центре Киева произошла драка с участием фанатов "Ливерпуля"
Фото: Информатор

Одному англичанину потребовалась медицинская помощь

28.05.18 24804
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В ночь на понедельник,28 мая, в Киеве на бульваре Шевченко около "Портер Паба" произошла массовая драка с участием фанатов английского "Ливерпуля". Об этом сообщает Информатор.

В потасовке участвовали около 15 человек. По словам очевидцев, между британскими болельщиками, которые были сильно пьяны, и другими посетителями на летней террасе заведения произошла словесная перепалка, переросшая в драку.

Участники драки кидали друг в друга бокалы, кирпичи и все, что попадалось под руку. Кроме того, кто-то распылил перцовый баллончик. С тротуара драка перекинулась и на проезжую часть.

Одному англичанину сильно попали в глаза. Ему потребовалась медицинская помощь.

Припаркованные автомобили у обочины чудом не пострадали. На месте происшествия прибыли  три экипажа патрульной полиции и две машины скорой помощи.

Фото: Информатор

Напомним, мадридский "Реал" стал победителем Лиги чемпионов, победив английский "Ливерпуль" в финале главного клубного соревнования Европы.  

Матч, который состоялся на стадионе "Олимпийский" в Киеве, завершился со счетом 3: 1 в пользу "Реала". 

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