Бабченко застрелили по дороге в магазин за хлебом, - Геращенко

Убийца поджидал Аркадия Бабченко в подъезде его дома и совершил роковые выстрелы, когда журналист вышел в магазин за хлебом. Об этом в Facebook написал народный депутат Антон Геращенко.

"Сегодня в Киеве на пороге квартиры, где он жил, был застрелен известный российский журналист Аркадий Бабченко, последовательный противник путинского режима и Друг Украины. В доме закончился хлеб. Аркадий пошел в магазин. Убийца его поджидал на лестничной клетке в подъезде. Когда Аркадий открыл дверь квартиры, убийца подло, в спину, сделал несколько выстрелов в спину Аркадию Бабченко", - рассказал подробности убийства Геращенко.

Журналист скончался в карете скорой помощи по дороге в больницу. Депутат допустил, что к убийству Бабченко могут быть причастны российские спецслужбы.

"Очевидно, что одной из версий будет - действия российских спецслужб по устранению лиц, мешающих и дальше отравлять сознание россиян правдой о том, что на самом деле происходит в России и в Украине", - написал Геращенко.

Напомним, в Киеве в собственном доме смертельно ранили российского журналиста Аркадия Бабченко. Он умер в машине скорой помощи.

Бабченко участвовал в обеих чеченских войнах. После увольнения в 2000 году занялся журналистикой. Бабченко работал военным корреспондентом "Московского комсомольца", писал для "Новой газеты" и других изданий. Журналист освещал военные конфликты в Южной Осетии и на востоке Украины.

Бабченко резко критиковал российские власти. В марте 2012 года против него было возбуждено уголовное дело о призывах к массовым беспорядкам за пост о митинге за свободные выборы.

В феврале 2017 года Бабченко сообщил о том, что в связи с неоднократно поступавшими угрозами в свой адрес и в адрес его семьи решил временно покинуть Россию. Сначала он жил в Праге, потом - в Израиле, а в августе 2017 переехал в Киев. С октября 2017 года Бабченко вел программу "Prime: Бабченко" на крымскотатарском телеканале ATR.