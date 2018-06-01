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Встреча "нормандской четверки" состоится 11 июня в Берлине

Встреча "нормандской четверки" состоится 11 июня в Берлине
Нормандская четверка/Фото из открытых источников

Павел Климкин проинформировал, какие на заседании будут подняты вопросы

01.06.18 22
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Встреча глав МИД стран "нормандской четверки" состоится 11 июня в Берлине.

Об этом сообщил глава внешнеполитического ведомства Германии Хайко Маас на совместной с украинским коллегой пресс-конференции в Мариуполе, пишет "Интерфакс-Украина".

"Вчера, и в течение последних недель, у меня проходили дискуссии с главами МИД Франции, России и Украины. И мне очень нравится, что нам все-таки удалось договориться о заседании в "нормандском формате" на уровне министров иностранных дел, которое, между тем, состоится 11 июня в Берлине", - сказал немецкий дипломат.

В свою очередь, Павел Климкин проинформировал, какие на заседании будут подняты вопросы, в частности, освобождения украинских заключенных, которые находятся как в РФ, так и на оккупированной территории Донбасса, а также возможный формат миротворческой миссии ООН на Донбассе.

"Это должна быть настоящая миссия, а не фейк, как это типично для России. То, что мы видим сейчас – это стремление России легитимизировать свой протекторат на Донбассе, а также дестабилизировать нас – демократическую Украину", - сказал глава МИД Украины.

Также Климкин отметил, что реальная миссия должна посодействовать в установлении безопасности на Донбассе, после чего взять на себя контроль над оккупированными территориями, а затем перейти к подготовке к демократическим выборам на этой территории.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что встречи министров иностранных дел "нормандской четверки" (Украина, Россия, Германия и Франция) будут "карикатурными" до урегулирования ситуации вокруг Станицы Луганской и документального закрепления "формулы Штайнмайера".

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