Суд в России вынес приговор Сущенко - 12 лет тюрьмы строгого режима

В России Московский городской суд признал виновным в шпионаже украинского журналиста Романа Сущенко.
Об этом сообщил адвокат Марк Фейгин.
"Роману Сущенко вынесен приговор. 12 лет строгого режима. Жалоба будет подана завтра", - написал он в Twitter.
Ранее Фейгин сообщал, что обвинение просило посадить журналиста на 14 лет.
Напомним, Романа Сущенко, который с 2010 года работал корреспондентом "Укринформа" во Франции, 30 сентября 2016 года задержали в Москве, куда он прибыл с частной поездкой.
27 марта Мосгорсуд начал рассмотрение уголовного дела Сущенко. Судебный процесс проходит в закрытом режиме, поскольку в материалах дела содержится гриф "секретно".
25 апреля Сущенко перевели в одиночную камеру.