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Укравтодор оправдался за низкий рейтинг украинских дорог

Укравтодор оправдался за низкий рейтинг украинских дорог
Фото: КиевВласть

Украина заняла 130 место из 137 стран мира в рейтинге по качеству автомобильных дорог

04.06.18 49
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В Укравтодоре прокомментировали данные мирового рейтинга Global Competitiveness Index 2017-2018, в котором Украина по качеству дорог оказалась на 130 месте из 137-ми стран.

Госагентство отмечает, что данный рейтинг составлен на основании данных за 2016 год и не учитывает ремонты 2017-2018 годов. Об этом говорится на сайте Укравтодора.

"Рейтинг The World Economic Forum относительно качества инфраструктуры в Украине и дорог, в частности, базируется на основных ключевых данных 2016 года, о чем четко указано в анализируемом материале. В данном исследовании не учтены результаты проведения ремонтов 2017 – начале 2018 года и, соответственно, оценка качества дорожной инфраструктуры осуществлена без учета этого фактора", - говорится на сайте Укравтодора.

Вместе с тем, в Укравтодоре признают, что большинство украинских дорог до сих пор находятся в неудовлетворительном и приближенном к неудовлетворительному состоянии.

"Действительно, согласно рейтингу Global Competitiveness Index Украина занимает 130 место. И это плохой результат. Однако это результат на конец 2016 года. В течение 2017- начале 2018 года отрасль получила фундаментальные изменения, которые в течение ближайших пяти лет кардинально изменят ситуацию на дорогах", - добавляют в ведомстве.

Плохое состояние дорог в Укравтодоре объясняют недофинансированием. Также ведомство обращает внимание на то, что согласно рейтингу Global Competitiveness Index, наиболее проблемными факторами для ведения бизнеса в Украине (по результатам 2016 года) назван высокий уровень инфляции, высокий уровень коррупции, нестабильная политическая ситуация, ставки налогов и налоговое регулирование.

Отметим, Украина заняла 130 место из 137 стран мира в  рейтинге по качеству автомобильных дорог.

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