Брат скандальной Зайцевой замечен пьяным за рулем

Брат Елены Зайцевой, фигурантки скандального ДТП в Харькове, был замечен на вождении в состоянии алкогольного опьянения.
Об этом сообщает "Киев оперативный".
Инцидент произошел в ночь на 4 июня в Харькове. Авто, за рулем которого находился Василий Зайцев, остановили сотрудники патрульной полиции.
"Также имел все признаки опьянения, но от любых тестов отказался", - говорится в сообщении.
Напомним, 18 октября в девять часов вечера на одной из центральных улиц Харькова произошло страшное ДТП - внедорожник Lexus RX 350, за рулем которого находилась 20-летняя Елена Зайцева, столкнулся с Volkswagen Touareg и протаранил толпу людей, стоявших на пешеходном переходе.
В результате произошедшего пять человек погибли на месте, еще шестеро попали в больницу. Позже одна из пострадавших скончалась в больнице.