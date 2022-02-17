"Виновного уже назначили": Ярославский высказался по делу о ДТП с его кортежем

Бизнесмен обвинил силовиков в том, что они "подбросили ему улики" и оказывали давление на бизнес-структуры. При этом с правоохранителями он готов сотрудничать "как только позволит график".

Александр Ярославский выступил с заявлением, в котором обнародовал свою позицию о ходе следствия по делу о ДТП, в котором машина из его кортежа сбила насмерть человека. Текст заявления был опубликован на сайте финансово-промышленной группы "DCH", принадлежащей бизнесмену.

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В своем обращении Ярославский сообщает, что следствие по делу ведется вне правового поля, так как ключевые доказательства и улики якобы похищены. А некоторые — наоборот, ему подбросили правоохранители. О чем конкретно идет речь, не сообщается.

При этом следователи якобы оказывали давление на бизнес-структуры Ярославского. Этим они, со слов бизнесмена, дестабилизировали рабочие процессы в компании, а также его личную жизнь. На этом основании Ярославский делает вывод о субъективном отношении и двойных стандартах правоприменения по отношению к нему. Несмотря на это, промышленник готов сотрудничать со следствием, чтобы установить правду.

"Как только позволит график, буду готов лично принять участие во всех следственных действиях, чтобы установить правду и не допустить фальсификацию и политизацию дела", — говорится в заявлении.

Кроме того, в заявлении сообщается, что юридическая команда бизнесмена активно занимается выявлением истинных обстоятельств произошедшего. Они пришли к выводу, что по делу о ДТП "виновного уже назначили и теперь подгоняют под это доказательную базу в худших традициях "политической целесообразности". Подробности собственного расследования Ярославский не раскрыл.

Что известно по делу о ДТП с участием кортежа Ярославского?

Утром 10 февраля появилась информация, что кортеж Ярославского сбил насмерть человека на трассе "Чугуев-Мартовое". По данным журналистов, на месте ДТП нашли номерные знаки "АХ0018", которые принадлежат одному из автомобилей предпринимателя. Александр Ярославский в комментарии журналистам сообщил, что в момент аварии он спал дома, а информацию о смертельном ДТП под Харьковом узнал из СМИ. В МВД заявили, что бизнесмена вызывают на допрос в качестве возможного участника инцидента на трассе "Чугуев-Мартовое".

Вечером 10 февраля пресс-служба группы DCH сообщила, что за рулем автомобиля с номерным знаком "АХ0018" находился сотрудник фирмы, который направлялся в Харьков для парковки служебного транспорта. Водитель, на момент публикации информации, давал показания следователям и ожидал меры пресечения. Однако мужчина, который утром назвался участником ДТП в районе Мартового и сдался полиции, на момент аварии был совершенно в другом месте, сообщил глава МВД Денис Монастырский.

Журналист "Украинской правды" Михаил Ткач со ссылкой на источник указал, что вечером 9 февраля с Ярославским общались по телефону за несколько часов до ДТП и тот был в нетрезвом состоянии.