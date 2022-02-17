"Винного вже призначили": Ярославський висловився у справі про ДТП із його кортежем

Бізнесмен звинуватив силовиків у тому, що вони "підкинули йому докази" та чинили тиск на бізнес-структури. Водночас з правоохоронцями він готовий співпрацювати "як тільки дозволить графік".

Олександр Ярославський виступив із заявою, в якій оприлюднив свою позицію про перебіг слідства у справі про ДТП, в якій машина з його кортежу збила на смерть людину. Текст заяви опублікували на сайті фінансово-промислової групи "DCH", що належить бізнесмену.

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У своєму зверненні Ярославський повідомляє, що слідство у справі ведуть поза правовим полем, оскільки ключові докази нібито викрали. А деякі — навпаки, йому підкинули правоохоронці. Про що конкретно йдеться, не повідомляють.

Водночас слідчі нібито чинили тиск на бізнесові структури Ярославського. Цим вони, за словами бізнесмена, дестабілізували робочі процеси в компанії, а також його особисте життя. На цій підставі Ярославський робить висновок про суб'єктивне ставлення та подвійні стандарти правозастосування щодо нього. Попри це промисловець готовий співпрацювати зі слідством, щоб встановити правду.

"Щойно дозволить графік, буду готовий особисто взяти участь у всіх слідчих діях, щоб встановити правду і не допустити фальсифікації та політизації справи", — йдеться в заяві.

Крім того, в заяві повідомляють, що юридична команда бізнесмена активно займається виявленням справжніх обставин. Вони дійшли висновку, що у справі про ДТП "винного вже призначили й тепер підганяють під це доказову базу в найгірших традиціях політичної доцільності". Подробиці власного розслідування Ярославський не розкрив.

Що відомо у справі про ДТП за участю Ярославського кортежу?

Вранці 10 лютого з'явилася інформація, що кортеж Ярославського збив на смерть людину на трасі "Чугуїв-Мартове". За даними журналістів, на місці ДТП знайшли номерні знаки "АХ0018", що належать одному з автомобілів підприємця. Олександр Ярославський у коментарі журналістам повідомив, що в момент аварії він спав удома, а інформацію про смертельну ДТП під Харковом дізнався зі ЗМІ. У МВС заявили, що бізнесмена викликають на допит як можливого учасника інциденту на трасі "Чугуїв-Мартове".

Увечері 10 лютого пресслужба групи DCH повідомила, що за кермом автомобіля з номерним знаком "АХ0018" знаходився співробітник фірми, який прямував до Харкова для паркування службового транспорту. Водій, на момент публікації інформації, давав свідчення слідчим і очікував запобіжного заходу. Проте чоловік, який вранці назвався учасником ДТП у районі Мартового та здався поліції, на момент аварії був зовсім в іншому місці, повідомив глава МВС Денис Монастирський.

Журналіст "Української правди" Михайло Ткач із посиланням на джерело зазначив, що ввечері 9 лютого з Ярославським спілкувалися телефоном за кілька годин до ДТП, і той був у нетверезому стані.