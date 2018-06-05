Нидерландский суд арестовал активы Газпрома по иску Нафтогаза

Суд в Нидерландах арестовал активы Газпрома на территории страны для выплаты Нафтогазу 2,6 млрд долларов, присужденных украинской компании решением Стокгольмского арбитража. Об этом сообщает пресс-служба Нафтогаза.

Отмечается, что на прошлой неделе Нафтогаз подал ходатайства об аресте долей Газпрома в его голландских дочерних компаниях и задолженности этих дочерних компаний Газпрома. Ходатайства были поданы для обеспечения права украинской компании на получение от российского монополиста 2,6 млрд доллалов по решению Стокгольмского арбитража

Голландский суд удовлетворил эти ходатайства, но шесть из семи дочерних компаний Газпрома в Голландии отказались сотрудничать с судебными исполнителями. Однако в Нафтогазе уверяют, что все это никак не повлияет на арест.

"Нафтогаз применит все доступные законные средства и инструменты, чтобы добиться выполнения решения и получить от Газпрома присужденную сумму. К сожалению, российская компания действует недобросовестно, не выполняя как решение арбитража, так и приказы европейских судов других юрисдикций", – отметил председатель правления Нафтогаза Андрей Коболев.

Напомним, 28 февраля Стокгольмский арбитражный суд удовлетворил требования НАК "Нафтогаз Украины" о компенсации за недопоставленные Газпромом объемы для транзита и обязал российского монополиста выплатить $4,63 млрд. По данным Нафтогаза, это решение означает, что Газпром должен уплатить Украине порядка $2,56 млрд, с учетом окончательного расчета за газ, поставленный в 2014 и 2015 годах.

Газпром после решения Cтокгольмского арбитража не в его пользу заявил об инициировании расторжения контрактов с Нафтогазом на поставку газа в Украину и транзит газа по ее территории в Европу.