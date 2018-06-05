Хватит нас убивать. Как велосипедисты протестовали под Кабмином

Столичные велосипедисты провели под Кабмином акцию с требованием объективного и открытого расследования недавнего ДТП, в котором пострадал подросток. Его на пешеходном переходе сбил несущийся на огромной скорости спецавтомобиль. Свидетели заявляли, что он был частью президентского кортежа

На прошлой неделе в Киеве произошло резонансное ДТП. На нерегулируемом пешеходном переходе на улице Григоренко автомобиль сбил 13–летнего подростка с велосипедом, который переходил дорогу. На месте аварии осталась машина с проблесковым маячком, которая якобы следовала первой в президентском кортеже. В администрации главы государства эту информацию опровергли, полиция Киева заявила, что это был полицейский спецавтомобиль. Как бы там ни было, ребенка с тяжелыми телесными повреждениями отправили в ОХМАТДЕТ, а правоохранители занялись расследованием.

Опасное беззаконие

Тему безопасности на дорогах велосипедисты поднимают не впервые. Статистика говорит сама за себя: в 2014–2017 годах на украинских дорогах погибли 12 400 человек, получили травмы более 100 тысяч. ДТП в Украине является первой по распространенности причиной смерти среди молодежи в возрасте от 15 до 24 лет и второй – среди детей в возрасте от 5 до 14 лет. Более 43% погибших – пешеходы и велосипедисты.

Потому резонансная авария с участием спецавтомобиля, якобы имевшего отношение к президентскому кортежу, стала триггером для акции протеста. Естественно, среди требований была озвучена и необходимость прозрачного расследования "ДТП на Григоренко", и запрет кортежей, кроме "президентского".

"Это стало последней каплей. Ситуация на дорогах трагическая"

"Мы очень сочувствуем парню и его семье. Можно сказать, что это стало последней каплей, которая нас подтолкнула. Ситуация на дорогах трагическая", – говорит соорганизатор акции, основатель велосоревнований "Киевская сотка", депутат Киевсовета Сергей Харчук. Он выразил надежду, что расследование все же будет доведено до конца и призвал общественность контролировать эту ситуацию.

"Есть проспект Бажана, там нет наземных переходов, есть только подземные. Я могу допустить, что по срочным делам кортеж Президента ехал с большой скоростью по проспекту Бажана. Но мы не знаем, кто двигался в кортеже по Григоренко. Пожалуйста, сделайте следствие публичным, скажите, чей кортеж. Мы не суд, мы не прокуратура. Есть презумпция невиновности. Но должно быть следствие, и оно должно проводиться прозрачно, и общество должно понимать, что происходит", – заявил Харчук.

Остальные требования велосипедистов касались вопросов контроля и инфраструктуры. В частности, усилить контроль за соблюдением скоростного режима, обеспечить неотвратимость наказания на основе видеонаблюдения и фотофиксации – для этого должен быть принят соответствующий закон, который "завис" в Верховной раде.

Велосипедисты потребовали строгого контроля соблюдения скоростного режима в городах

Отдельный вопрос – культура отечественных водителей. "В Украине очень сложная ситуация на дорогах общего пользования. В большинстве своем поведение наших водителей можно описать как неадекватное – это самое корректное определение, на мой взгляд. Есть ощущение, что когда они садятся за руль, то они становятся социально или эволюционно выше велосипедиста или пешехода", – говорит Кирилл Венцковский, представитель сообщества Kyiv cycling squad. Он на своем опыте прочувствовал разницу между украинскими и европейскими водителями, потому уверен, что наших автомобилистов нужно воспитывать "кнутом и пряником", причем пряником можно считать просто отсутствие "кнута".

"Я считаю, что штрафы за пьяное вождение, за проезд на красный свет, за превышение скорости в черте города нужно повышать в 10, 15, 20 раз, и должно быть целевое использование этих денег – на оптимизацию дорожного движения", – говорит Кирилл.

"Штрафы за пьяное вождение, за проезд на красный свет, за превышение скорости в черте города нужно повышать в 10, 15, 20 раз"

Велоактивист Влад Самойленко акцентирует внимание на необходимости инфраструктурных изменений. "Я поддерживаю законодательные изменения, плюс внедрение инженерных сооружений, которые будут вынуждать замедлить движение. Сужение полос, островки безопасности, антипарковочные пространства возле пешеходных переходов, чтобы водители могли лучше видеть пешехода. Есть проблема с освещением – часто пешеходов не замечают", – говорит Влад.

Кстати, в Киеве в этом году уже планируют обустроить 50 островков безопасности. "Это должно быть реализовано в этом году. Есть средства в бюджете города. До осени, начала зимы должны быть сделаны. Причем сами работы занимают около 15% времени, основное время идет на согласование", – говорит представитель транспортного департамента КГГА Анна Даниленко, которая занимается вопросами велоинфраструктуры. Кроме того, в столице появится больше повышенных и освещенных пешеходных переходов, однако точных дат пока не озвучивают.

Политическая программа

Чаще всего веломероприятия проходят без политической составляющей. Разве что парочка политиков приедут на веломарафон и сфотографируются, как говорится, "для пиара". Однако под Кабмин пришли и несколько парней из Национального корпуса, которые куда лучше бы смотрелись на акциях совсем другого характера. Дело в том, что Нацкорпус – это ультраправая политическая сила под руководством бывшего комбата "Азова" Андрея Билецкого.

"Дело заминают, из Дарницкого РУВД его перенаправили на Владимирскую, 15"

Велоактивисты сразу открестились от таких союзников, мол, их мы не приглашали. Ребята в футболках с логотипом Нацкорпуса мирно стояли чуть поодаль и на вопросы отвечали, что поддерживают акцию, хотя акцент сделали именно на ДТП с участием кортежа.

"Мы пришли в поддержку велосипедистов, которые выражают протест против таких действий, когда неоднократно сбивают велосипедистов и к этому серьезно не относятся. … Дело заминают, из Дарницкого РУВД его перенаправили на Владимирскую, 15 (там находится ГУ Нацполиции Киева – прим. ред), как нам сказали, и больше ничего не хотят объяснять по этом поводу. Всячески пытаются увильнуть от ответственности", – заявил Ростислав Стадник, признавшись, что велосипеда у него нет.

А через пару минут перед журналистами появилась девушка, которая без обиняков и запинок рассказала, как именно пытаются сфальсифицировать дело об аварии на Григоренко. Девушка назвалась Оксаной Власенко, младшим лейтенантом медицинской службы Украины.

По ее словам, во время ДТП она прогуливалась неподалеку с собакой. Знакомый сообщил ей об аварии, она оставила дома собаку и отправилась на место происшествия. Там она увидела представителей КОРДа (подразделении национальной полиции специального назначения), потом оказалась возле машины патрульных, где сидели двое – лейтенант полиции Андрей Ананийчук и еще один мужчина. По словам Власенко, именно последний и был виновником аварии.

"В машине патрульной полиции сидели два человека. Один из них – Ананийчук, лейтенант полиции, которого выставили виноватым. Он сидел спокойно и просто смотрел в телефон, в фейсбук, что сейчас пишут про это ДТП. Другой человек, немного старше по возрасту, сидел с наклоненной головой. Сразу было видно, что он был за рулем этого автомобиля", – свои слова Власенко объясняет наблюдениями настроения и состояния неизвестного мужчины. Он, мол, выглядел нервным.

Девушка поехала в качестве свидетеля на проверку наркотического или алкогольного опьянения. Она заявляет, что пробы взяли у обоих – и у Ананийчука, и у второго мужчины. Под конец своего рассказа Власенко поблагодарила Нацкорпус и передала им информацию об Ананийчуке.

А вот представители движения "Визволення" Егор Соболев и Семен Семенченко попали в немилость. Свидетельница не увидела у них активного намерения помочь родителям пострадавшего мальчика. Стоит ли верить девушке, обвинившей правоохранителей в подмене подозреваемого? Вчерашняя акция ответа на этот вопрос не дала.