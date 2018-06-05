Мост Метро в Киеве может рухнуть в любой момент, - автор проекта

Один из авторов проекта моста Метро в Киеве Георгий Росновский заявил, что конструкция может рухнуть "в любой момент".

Мост был построен в 1965 году, сказал он в интервью "Громадському радио".

По его словам, опасность обрушения возникла из-за того, что во время строительства напрягаемые пучки арматур не были как следует изолированы. Из-за этого пучки покрылись ржавчиной, и "теперь арматура находится в плохом состоянии".

Росновский заявляет, что капитальный ремонт не поможет, в этом случае необходима реконструкция моста.

"Для этого нужно потихоньку разбирать дорогу автодвижения, разбирать кое-какие конструкции, и вместо двух полос делать по три полосы. У меня сделан такой проект. Да, уже лет десять как запретили движение по мосту тяжелого транспорта, но все равно мост под угрозой. У меня есть другие материалы и обследования, где четко написано, что мост Метро может рухнуть в любой момент абсолютно неожиданно", - сказал он.

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"Начнет в одном месте (рушится - ред.), и, как домино, пойдет по всем пролетам. И еще один показатель: когда испытывали мост Метро, давали колоссальную, максимальную нагрузку, и опускание шарниров было на 3 см, убирали нагрузку, было - ноль. А сейчас шарнир опустился на 23 см и не поднимается", - добавил Росновский.

Напомним, мост Метро - первый метромост через Днепр в Киеве. Вместе с Русановским мостом соединяет правобережную часть Киева с Русановкой, Левобережным массивом, Воскресенкой, Лесным массивом, зоной отдыха - Гидропарком.

На правом берегу Днепра мост завершает станция "Днепр" Киевского метрополитена.