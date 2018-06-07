Принятие закона об Антикоррупционном суде повысит кредитный рейтинг страны, - Порошенко

Принятие законопроекта о создании Антикоррупционного суда предоставит Украине возможности повышения кредитного рейтинга.

Об этом сказал президент Украины Петр Порошенко во время выступления в Верховной Раде, передает "РБК-Украина".

"Сегодня 7 июня. Я думаю, что именно сегодняшний день с принятием этого законопроекта даст нам огромные возможности по повышению кредитного рейтинга Украины, увеличение доверия к Украине со стороны иностранных инвесторов, обеспечение экономического роста. Ключевая позиция - доверие людей", - заявил Порошенко.

Президент также добавил, что парламент должен принять закон об Антикоррупционном суде не для Международного валютного фонда (МВФ), а для Украины.

"Мы его принимаем не для МВФ, не для ЕС или США. Наша с вами мотивация - мы его принимаем для Украины. Для того, чтобы обеспечить эффективную прозрачную борьбу с коррупцией", - сказал он.

По его словам, проект закона полностью соответствует Конституции и рекомендациям Венецианской комиссии.

"Большая дискуссия происходила вокруг панели международных экспертов. Вопроса создавать ее или нет - не было. Я хочу подчеркнуть, что тот вариант, который предложен комитетом, полностью соответствует Конституции и рекомендациям Венецианской комиссии", - заявил Порошенко.

Напомним, в Верховной Раде в четверг, 7 июня, пройдет голосование по законопроекту №7440 "О создании Высшего антикоррупционного суда".

Создание в Украине этого органа является условием для предоставления очередного транша МВФ Украине.