Все статьиВсе новостиВсе мнения
Страна
Мир
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
Спецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемыСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Страна » Принятие закона об Антикоррупционном суде повысит кредитный рейтинг страны, - Порошенко
Антикоррупционный суд в Украине

Принятие закона об Антикоррупционном суде повысит кредитный рейтинг страны, - Порошенко

Принятие закона об Антикоррупционном суде повысит кредитный рейтинг страны, - Порошенко
Петр Порошенко / Фото: УНИАН

Проект закона полностью соответствует Конституции и рекомендациям Венецианской комиссии

07.06.18 46
000

Принятие законопроекта о создании Антикоррупционного суда предоставит Украине возможности повышения кредитного рейтинга.

Об этом сказал президент Украины Петр Порошенко во время выступления в Верховной Раде, передает "РБК-Украина".

"Сегодня 7 июня. Я думаю, что именно сегодняшний день с принятием этого законопроекта даст нам огромные возможности по повышению кредитного рейтинга Украины, увеличение доверия к Украине со стороны иностранных инвесторов, обеспечение экономического роста. Ключевая позиция - доверие людей", - заявил Порошенко.

Президент также добавил, что парламент должен принять закон об Антикоррупционном суде не для Международного валютного фонда (МВФ), а для Украины.

"Мы его принимаем не для МВФ, не для ЕС или США. Наша с вами мотивация - мы его принимаем для Украины. Для того, чтобы обеспечить эффективную прозрачную борьбу с коррупцией", - сказал он.

По его словам, проект закона полностью соответствует Конституции и рекомендациям Венецианской комиссии.

"Большая дискуссия происходила вокруг панели международных экспертов. Вопроса создавать ее или нет - не было. Я хочу подчеркнуть, что тот вариант, который предложен комитетом, полностью соответствует Конституции и рекомендациям Венецианской комиссии", - заявил Порошенко.

Напомним, в Верховной Раде в четверг, 7 июня, пройдет голосование по законопроекту №7440 "О создании Высшего антикоррупционного суда".

Создание в Украине этого органа является условием для предоставления очередного транша МВФ Украине.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
Компромисс по Антикоррупционному суду достигнут, - Луценко"Видродження" поддержит законопроект об Антикоррупционном суде с предложениями международных партнеровЗакон об антикоррупционном суде может быть принят 7 июня
Топ-10
  1. Хипстеры с Совком в голове. 8 интересных фактов об украинских миллениалах 55417
  2. Трагедия в стиле "жэк". О чём рассказывают лебеди из шин на клумбах украинских городов 5183
  3. Идеальные управители. 33 лучших менеджера 2018 года 5520
  4. Мои года, моё богатство. Как в Украине изменится система накопления пенсий 9319
  5. Правила секса до секса. Как найти любовника в "Тиндере" 17806
  6. Море волнуется — раз. Украина оказалась не готовой к противостоянию на Азове 20412
  7. Кандидаты на вылет. 6 вещей, которые исчезают из обихода 13617
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 14754
  9. Гипотеза Бога. Как последняя статья Стивена Хокинга сделала существование сверхъестественного творца более правдоподобным 12087
  10. Кумпартия Украины. Почему за год до выборов партия власти ищет новую вывеску 10488
  1. Удар возмездия. Чем Украина может ответить на российское супероружие 5925 / 6558
  2. NASA показало фото "Звезды смерти" на орбите Сатурна 3162 / 3847
  3. Гройсман просит Раду уволить Данилюка 2959 / 3068
  4. Список 47. Почему я не хочу играть роль в чужом спектакле 2544 / 4014
  5. Владельцам Volkswagen Golf аннулируют регистрацию 2010 / 2990
  6. Китайский сверхзвуковой Темный меч шокировал США, - СМИ 1861 / 2276
  7. Путин обсудил Украину с канцлером Австрии 1728 / 1946
  8. Кабмин установил ежемесячные выплаты пострадавшим участникам Революции достоинства 1377 / 1556
  9. В Киеве вороны напали на женщину и пробили ей голову 1350 / 1552
  10. В штабе ООС рассказали о подвиге военного фельдшера под Станицей Луганской 1328 / 1533
  1. Список 47. Почему я не хочу играть роль в чужом спектакле 18 / 4014
  2. Удар возмездия. Чем Украина может ответить на российское супероружие 13 / 6558
  3. Сильная Птаха. Зачем фотограф из Луганска снимает нестандартных людей 7 / 1540
  4. Маленький взрослый. Как жили украинские дети в XVIII веке 7 / 3379
  5. Онлайн-трансляция заседания суда по делу о госизмене Януковича 5 / 614
  6. Вооружены и опасны. Зачем из Нацгвардии делают вторую армию 5 / 1607
  7. Суперхит 90-х годов Macarena способен спасать жизни, - ученые 4 / 951
  8. "Крымского диверсанта" Панова в РФ зверски пытали, – адвокат 4 / 1451
  9. Гройсман просит Раду уволить Данилюка 3 / 3068
  10. Владельцам Volkswagen Golf аннулируют регистрацию 3 / 2990
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.