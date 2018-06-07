Луценко сказал, откуда мог появиться "список 47"

Следствие не исключает, что этот список был предоставлен журналистам не из Украины

"Список 47" мог попасть в СМИ из страны, где находится заказчик этих убийств.



Об этом заявил генпрокурор Украины Юрий Луценко, передает "112 Украина".



"Следствие не исключает, что этот список был предоставлен журналистам не из Украины, а из страны, где находится заказчик этих убийств, для дискредитации следствия", - заявил он.

Луценко.

В то же время глава ГПУ предположил, что утечка могла произойти и из украинских правоохранительных органов.

Он добавил, что благодаря применению специального режима следствия, имитирования убийства журналиста, следствие получило больше информации о заказчике. В ближайшее время готовится новое подозрение в этом деле.

Напомним, в Службе безопасности Украины утверждают, что не передавали СМИ список 47 возможных жертв, которых якобы собирались устранить российские спецслужбы.



Ранее список опубликовало интернет-издание "СТРАНА.ua".



По данным источников издания в СБУ, данные списки подозреваемый в организации покушения на журналиста Аркадия Бабченко Борис Герман якобы передал своему "куратору Дмитрию" в контрразведке 21 мая 2018 года.



Ранее в полиции заявили, что взяли под охрану 6 из 47 человек из списка потенциальных жертв, который СБУ получила в результате спецоперации.