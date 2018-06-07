В "ЛНР" ввели пошлины на пиво из "ДНР"

В так называемой "Луганской народной республике" ввели импортные пошлины на пиво из соседней так называемой "Донецкой народной республики".
Об этом говорится в "постановлении совета министров ЛНР".
"До 31.12.2018 ввозная таможенная пошлина на пиво солодовое, произведенное в Донецкой Народной Республике, взимается в размере пяти процентов от таможенной стоимости товара", — указано в "документе".
Напомним, ранее главарь "ДНР" Александр Захарченко распорядился отменить "таможенные пошлины" между оккупированными частями Донецкой и Луганской областей.