Гройсман получил больше надбавок и командировочных, чем его оклад

Зарплата премьер-министра Владимира Гройсмана за май составила 36,9 тыс. гривен.

Об этом сообщил секретариат Кабмина, передают Українські Новини.

Сумма средств, начисленная Гройсману в мае, составила 36 907 гривен. Из них должностной оклад - 16 150 гривен, надбавка за выслугу лет - 5 815 гривен, надбавка за интенсивность труда - 7 268 гривен, командировочные - 7 227 гривен, индексация - 448 гривен.

Сумма удержанных налогов составила 7 197 гривен, из них налог с доходов физических лиц - 6 643 гривны, военный сбор - 554 гривны.

Фактическая сумма, полученная премьером, составила 29 710 гривен.

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Напомним, Гройсман предложил расширить свои полномочия. По словам премьера, необходимо внести изменения в закон о Кабинете министров, а также в Конституцию Украины.