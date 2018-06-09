В июне стартует малая приватизация через систему ProZorro

Приватизация небольших активов, не имеющих стратегического значения для украинской экономики, начнется в июне. Она будет проходить с использованием системы ProZorro.



Об этом сообщается на правительственном портале со ссылкой на премьер-министра Владимира Гройсмана.

"Я считаю, что приватизация - это привлечение инвестиций в промышленность. В этом месяце стартует новая формула продажи небольших предприятий - через ProZorro - открыто, публично, без злоупотреблений", - анонсировал премьер.

По его словам, стратегически важные активы будут сохранены в собственности государства. А те, в которые можно привлечь капитал для обновления технологий и приумножения рабочих мест, будут готовиться к приватизации с привлечением известных мировых советников.

"Эту практику прошли страны с высоким уровнем жизни. А мы, к сожалению, оставались с кучей проблем, которые сейчас надо урегулировать", - посетовал Гройсман.

Напомним, 5 июня вступили в силу утвержденные Кабинетом министров правила прозрачной продажи небольших государственных предприятий и компаний со значительной долей государственного капитала. Таким образом, была полностью сформирована нормативная база, необходимая для старта в Украине программы малой приватизации.

Минэкономразвития ранее сообщало, что первые лоты программы малой приватизации в системе "ProZorro.Продажи" появятся уже летом.