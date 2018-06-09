Парламенты Украины, Грузии и Молдовы объединятся в ассамблею

В столице Украины главы парламентов Украины Андрей Парубий, Грузии Ираклий Кобахидзе и Молдовы Андриан Канду подписали заявление о создании Межпарламентской ассамблеи парламентов трех стран.

Церемония прошла в рамках Второй межпарламентской конференции "Грузия, Молдова и Украина: усиление межпарламентского компонента регионального сотрудничества, а также сотрудничества в сфере безопасности и развитие взаимодействия с ЕС и НАТО", сообщает УНИАН.

Создание Ассамблеи не является одномоментным, решение еще должно быть утверждено рабочими группами, избранными от каждого парламента.

"Но должен быть сделан первый шаг - провозглашение Межпарламентской ассамблеи. И я надеюсь, что на нашем заседании, которое мы начали в Кишиневе, продолжаем в Украине, сможем провести в Тбилиси, в Грузии, где уже будет официальное, формальное создание этой Межпарламентской ассамблеи", - заявил Андрей Парубий.

"Наши три страны имеют много общего в исторической плоскости. Но также сегодня имеют общую борьбу против общего агрессора. И мы сегодня заявляем о серьезных намерениях углублять сотрудничество, продолжать сотрудничество по многим направлениям", - сказал глава грузинского парламента.

По словам главы молдавского парламента, все три страны, объединяющиеся в ассамблею, имеют общую угрозу.

"Есть оккупированные территории Донбасса и оккупированные территории в Грузии. И эта угроза исходит от Российской Федерации. Мы имеем общие вызовы, общие угрозы, которые поступают из Российской Федерации. В частности, мы можем говорить о кибератаках, информационных войнах", - отметил Канду.

Напомним, президент Молдовы Игорь Додон заявил, что он, как якобы и большинство молдаван, хочет для своей страны такой же диктатуры, как в Беларуси.