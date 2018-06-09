Все статьиВсе новостиВсе мнения
Страна
Мир
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
Спецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемыСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Страна » Парламенты Украины, Грузии и Молдовы объединятся в ассамблею

Парламенты Украины, Грузии и Молдовы объединятся в ассамблею

Парламенты Украины, Грузии и Молдовы объединятся в ассамблею

В субботу спикеры национальных парламентов встретились в Киеве

09.06.18 269
500

В столице Украины главы парламентов Украины Андрей Парубий, Грузии Ираклий Кобахидзе и Молдовы Андриан Канду подписали заявление о создании Межпарламентской ассамблеи парламентов трех стран. 

Церемония прошла в рамках Второй межпарламентской конференции "Грузия, Молдова и Украина: усиление межпарламентского компонента регионального сотрудничества, а также сотрудничества в сфере безопасности и развитие взаимодействия с ЕС и НАТО", сообщает УНИАН

Создание Ассамблеи не является одномоментным, решение еще должно быть утверждено рабочими группами, избранными от каждого парламента. 

"Но должен быть сделан первый шаг - провозглашение Межпарламентской ассамблеи. И я надеюсь, что на нашем заседании, которое мы начали в Кишиневе, продолжаем в Украине, сможем провести в Тбилиси, в Грузии, где уже будет официальное, формальное создание этой Межпарламентской ассамблеи", - заявил Андрей Парубий. 

"Наши три страны имеют много общего в исторической плоскости. Но также сегодня имеют общую борьбу против общего агрессора. И мы сегодня заявляем о серьезных намерениях углублять сотрудничество, продолжать сотрудничество по многим направлениям", - сказал глава грузинского парламента. 

По словам главы молдавского парламента, все три страны, объединяющиеся в ассамблею, имеют общую угрозу. 

"Есть оккупированные территории Донбасса и оккупированные территории в Грузии. И эта угроза исходит от Российской Федерации. Мы имеем общие вызовы, общие угрозы, которые поступают из Российской Федерации. В частности, мы можем говорить о кибератаках, информационных войнах", - отметил Канду. 

Напомним, президент Молдовы Игорь Додон заявил, что он, как якобы и большинство молдаван, хочет для своей страны такой же диктатуры, как в Беларуси. 

5
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , , ,
Читайте по теме
В Грузии упал в овраг экскурсионный автобус, есть жертвыВ МИДе опровергли информацию о смерти украинских туристов в ГрузииВ Раде депутат побил другого из-за Сенцова
Топ-10
  1. Хипстеры с Совком в голове. 8 интересных фактов об украинских миллениалах 56102
  2. Трагедия в стиле "жэк". О чём рассказывают лебеди из шин на клумбах украинских городов 5952
  3. Идеальные управители. 33 лучших менеджера 2018 года 6764
  4. Мои года, моё богатство. Как в Украине изменится система накопления пенсий 9572
  5. Правила секса до секса. Как найти любовника в "Тиндере" 18568
  6. Море волнуется — раз. Украина оказалась не готовой к противостоянию на Азове 21181
  7. Кандидаты на вылет. 6 вещей, которые исчезают из обихода 14280
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 15430
  9. Гипотеза Бога. Как последняя статья Стивена Хокинга сделала существование сверхъестественного творца более правдоподобным 12699
  10. Кумпартия Украины. Почему за год до выборов партия власти ищет новую вывеску 10769
  1. Украинцам запретили свободное использование зарплатных карт 22707 / 23081
  2. Мы теряем Одессу по сценарию Донбасса, - Игорь Луценко 4697 / 7763
  3. В Раде депутат побил другого из-за Сенцова 2671 / 3015
  4. Очарование мерзости. Как убить Путина 2634 / 7132
  5. Маск показал новую Tesla Model Y 2304 / 2519
  6. Порошенко из прошлого. Как "король-гражданин" оказался "королём-буржуа" и потерял всё 1973 / 2773
  7. Ученые нашли причину самой смертоносной эпидемии в истории 1941 / 2383
  8. Украинские танки в Германии подавили легковые автомобили 1883 / 2095
  9. Стартовый пакет. Как отставка министра финансов запустила Высший антикоррупционный суд 1846 / 1934
  10. Украинцам до конца года дважды пересчитают пенсии 1760 / 3573
  1. Украинцам запретили свободное использование зарплатных карт 69 / 23081
  2. Очарование мерзости. Как убить Путина 17 / 7132
  3. Порошенко из прошлого. Как "король-гражданин" оказался "королём-буржуа" и потерял всё 12 / 2773
  4. Мы теряем Одессу по сценарию Донбасса, - Игорь Луценко 9 / 7763
  5. Список 47. Почему я не хочу играть роль в чужом спектакле 5 / 5529
  6. Компартия Украины и Партия Регионов официально продолжают деятельность 5 / 216
  7. Печерский суд засекретил приговор соратнику Саакашвили 5 / 1086
  8. В Польше отменят плату за парковку электромобилей 5 / 441
  9. В Украине открыли новое месторождение газа 5 / 5959
  10. Служба внешней разведки закупит 2 360 шоколадок Roshen 5 / 1489
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.