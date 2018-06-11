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Главная » Страна » Глава неонацистской организации С14 будет отбирать спецназовцев НАБУ
Борьба (за) против коррупции по-украински

Глава неонацистской организации С14 будет отбирать спецназовцев НАБУ

Глава неонацистской организации С14 будет отбирать спецназовцев НАБУ
Фото: twitter.com/nab_ukr

Сегодня состоялось первое заседание Совета общественного контроля

11.06.18 124
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Совет общественного контроля Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) во время первого заседания в понедельник, 8 июня, избрал руководство и определился с делегатами в конкурсные комиссии.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Председателем выбрали Галину Янченко (руководитель организации "Антикоррупционный штаб"), секретарем Анну Калинчук (представитель "Общественного люстрационного комитета").

В первую конкурсную комиссию, которая выбирает детективов и руководящий состав бюро, вошли Анна Калинчук ("Общественный люстрационный комитет"), Татьяна Локацкая ("Демократический топор орды") и Виталий Устименко ("Автомайдан").

Во вторую конкурсную комиссию, которая выбирает работников финансовых и хозяйственных отделов НАБУ, - Андрей Боровик ("Transparency International Украина"), Александра Дрик ("Общественный люстрационный комитет") и Анатолий Мазур ("Демократический топор орды").

В третью конкурсную комиссию, которая выбирает работников управления специальных операций, связей с общественностью, территориальных управлений - Евгений Карась (лидер неонацистской организации "С14"), Олег Пушак ("Автомайдан") и Злата Симоненко (Ассоциация юристов Украины).

Татьяна Козаченко ("Общественный люстрационный комитет") и Екатерина Рыженко ("Transparency International Украина") будут представлять совет в Дисциплинарной комиссии, которая рассматривает дисциплинарные проступки работников НАБУ.

Отвечать за коммуникацию совета назначили Александру Дрик.

Напомним, по данным соцопроса, украинцы разочарованы борьбой с коррупцией в стране и не видят в ней прогресса.

Абсолютное большинство населения (83%) считает борьбу с коррупцией в Украине неуспешной, причем 50% - полностью провальной. Успех в борьбе с коррупцией видят только 9. По сравнению с декабрем 2017 года на 6% уменьшилась доля положительных оценок и на 3% выросла доля оценок отрицательных.

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