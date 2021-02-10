"Не можем давать моральную оценку", - НАБУ о Карасе, участвовавшем в разборках под каналом "Наш"

Директор НАБУ, заявил, что он не влияет на деятельность Совета общественного контроля НАБУ, в который входит Карась, и не может оттуда кого-либо исключать.

Во время пресс-брифинга журналист телеканала "Наш", под которым в течение последней недели уже трижды происходили акции с требованием его закрыть, спросил у директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника о его позиции касательного Евгения Карася, который входит в Совет общественного контроля НАБУ.

"Я думаю, что я не имею права давать моральную оценку [его действиям, — ред]. Хочу сказать, что директор НАБУ не формирует Совет общественного контроля. И директор НАБУ не имеет права отстранять или назначать членов Совета общественного контроля. Порядок формирования Совета прописан в Указе президента. И я не имею никакого влияния на формирование Совета, это происходит через онлайн-голосование", — сказал Сытник.

Глава НАБУ посоветовал обратиться с этим вопросом непосредственно в Совет, который может на своем заседании обсудить эту ситуацию, дать ей оценку и принять какое-то решение.

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Отметим, Евгений Карась является главой организации С14.

Международная правозащитная организация Human Rights Watch заявила, что члены организации С14 открыто выражали неонацистские взгляды. Члены С14 известны, в частности, тем, что сожгли лагерь ромов на Лысой горе в Киеве. Государственный департамент США обнародовал отчет о соблюдении прав человека в Украине в 2018 году, в котором организация С14 названа "группой ненависти".

4 февраля, во время акции под зданием телеканала "Наш", между представителями С14 и сотрудниками телеканала произошла перепалка.

В этот же день сотрудника телеканала "Наш" Алексея Пальчинова избили непосредственно в прямом эфире. На него совершили нападение, когда тот готовился к выходу на связь со студией, а сам инцидент произошел непосредственно под зданием Шевченковского управления столичной полиции.

6 февраля под зданием телеканала прошла еще одна акция. Ее участники просили журналистов выйти на улицу и "покаяться за то, что работают на ФСБ".

Еще одна похожая акция прошла под телеканалом вечером 9 февраля.

Напомним, Зеленский ввел санкции против пула каналов соратника Виктора Медведчука Тараса Козака и его компаний на 5 лет. Под запрет попали 112 Украина, NewsOne, ZIK. Их трансляция уже прекращена.