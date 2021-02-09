Под телеканалом "НАШ" снова акция, сотрудники отказываются выходить к протестующим (видео)

Участники акции принесли с собой флаги "Правого сектора", запускают дымовые шашки и выкрикивают лозунги.

Вечером во вторник, 9 февраля, под офисом телеканала "НАШ" в Киеве снова проходит акция ультраправых группировок. Кадры оттуда транслируются непосредственно на самом канале, где в настоящее время проходит политическое ток-шоу.

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На акции, которую никто не анонсировал, националисты жгут фаеры и дымовые шашки. Представители телеканала, однако, отказываются выходить к протестующим, поскольку, по их словам, те никак не аргументируют свою позицию в пользу закрытия телеканала.

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"Достали. Если у вас есть вопросы к собственнику телеканала "НАШ", если у вас есть вопросы к журналистам, если у вас есть вопросы по поводу законности или незаконности нашего вещания, нашей риторики – идите, органы все работают: Национальный совет по телевидению и радиовещанию, прокуратура, СБУ… Все-таки каким-то образом закрыли NewsOne, 112 и ZIK. Пожалуйста, все инструменты работают", – заявил в прямом эфире ведущий Макс Назаров.

Он также отметил, что угрозы со стороны радикалов никак не работают на сотрудников телеканала.

Фото: Скриншот

"Никто к вам уже не выйдет. Вы не смогли аргументировать в четверг ничего. Ни один вопрос. До свидания", – резюмировал журналист, обращаясь к протестующим.

Журналист выразил надежду, что акция под стенами офиса телеканала завершится мирно.

Напомним, ультраправые уже приходили под стены телеканала в субботу, 6 февраля. Участники акции просили журналистов выйти на улицу и "покаяться за то, что работают на ФСБ". Но к ним никто не вышел.

4 февраля в 13:00 под зданием телеканала "Наш" должна была состояться похожая акция националистических организаций под названием "Добьем гнид". Однако полицейские не подпускали протестующих к зданию, в котором находится офис вещателя. В итоге между полицией и активистами произошли столкновения, в которых было задержано несколько националистов, принимавших участие в стычках с правоохранителями.

В этот же день сотрудника телеканала "Наш" Алексея Пальчинова избили непосредственно в прямом эфире. На него совершили нападение, когда тот готовился к выходу на связь со студией. Инцидент произошел под зданием Шевченковского управления столичной полиции.

Напомним, 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции на 5 лет против соратника Медведчука Тараса Козака и его компаний, владеющих телеканалами "ZIK", "112 Украина" и "NewsOne". Вещание телеканалов уже прекращено. В СБУ заявили, что решение СНБО о введении санкций – это последовательный шаг украинских властей в борьбе с российской гибридной агрессией.

Председатель ВРУ Дмитрий Разумков не поддержал введение санкций в отношении Козака и его телеканалов, воздержавшись при голосовании членов Совета нацбезопасности и обороны.

Секретарь СНБО Алексей Данилов допустил, что кроме телеканалов "112 Украина", "NewsOne" и "ZIK", под санкции могут попасть и другие каналы с "антиукраинской повесткой". Также он сообщил, что решение о санкциях будет невозможно отменить, так как оно готовилось давно и тщательно.

Медиахолдинг в свою очередь расценивает введение санкций как политическую расправу над неугодными СМИ.

8 февраля сотрудники закрытых телеканалов устроили акцию, заклеив себе рты.

В этот же день в СМИ появилась информация о том, что "слуги народа" начали жаловаться, что из-за закрытия телеканалов им "некуда ходить", потому вскоре в Украине могут запустить новый телеканал, который будет подконтрольным Зеленскому и ОП.