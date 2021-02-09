Під телеканалом "НАШ" знову акція, співробітники відмовляються виходити до протестувальників (відео)

Учасники акції принесли із собою прапори "Правого сектора", запускають димові шашки і викрикують гасла.

Увечері у вівторок, 9 лютого, під офісом телеканалу "НАШ" у Києві знову проходить акція ультраправих угруповань. Кадри звідти транслюються безпосередньо на самому каналі, де наразі проходить політичне ток-шоу.

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На акції, яку ніхто не анонсував, націоналісти палять фаєри і димові шашки. Представники телеканалу, однак, відмовляються виходити до протестувальників, оскільки, за їхніми словами, ті ніяк не аргументують свою позицію на користь закриття телеканалу.

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"Дістали. Якщо у вас є питання до власника телеканалу "НАШ", якщо у вас є питання до журналістів, якщо у вас є питання з приводу законності чи незаконності нашого мовлення, нашої риторики — йдіть, органи всі працюють: Національна рада з питань телебачення і радіомовлення, прокуратура, СБУ... все-таки якимось чином закрили NewsOne, 112 і ZIK. Будь ласка, усі інструменти працюють", — заявив у прямому ефірі ведучий Макс Назаров.

Він також зазначив, що загрози з боку радикалів ніяк не працюють на співробітників телеканалу.

Фото: Скриншот

"Ніхто до вас вже не вийде. Ви не змогли аргументувати в четвер нічого. Жодне питання. До побачення", — резюмував журналіст, звертаючись до учасників протесту.

Журналіст висловив надію, що акція під стінами офісу телеканалу завершиться мирно.

Нагадаємо, ультраправі вже приходили під стіни телеканалу в суботу, 6 лютого. Учасники акції просили журналістів вийти на вулицю і "покаятися за те, що працюють на ФСБ". Але до них ніхто не вийшов.

4 лютого о 13:00 під будівлею телеканалу "Наш" повинна була відбутися схожа акція націоналістичних організацій під назвою "Доб'ємо гнид". Однак поліцейські не підпускали протестувальників до будівлі, в якій знаходиться офіс мовника. Унаслідок між поліцією та активістами відбулися зіткнення, в яких було затримано кілька націоналістів, які брали участь у сутичках із правоохоронцями.

Цього ж дня співробітника телеканалу "Наш" Олексія Пальчинова побили безпосередньо в прямому ефірі. На нього напали, коли той готувався до виходу на зв'язок зі студією. Інцидент стався під будівлею Шевченківського управління столичної поліції.

Нагадаємо, 2 лютого президент України Володимир Зеленський ввів санкції на 5 років проти соратника Медведчука Тараса Козака та його компаній, які володіють телеканалами "ZIK", "112 Україна" та "NewsOne". Мовлення телеканалів уже припинене. В СБУ заявили, що рішення РНБОУ про введення санкцій — це послідовний крок української влади в боротьбі з російською гібридної агресією.

Голова ВРУ Дмитро Разумков не підтримав введення санкцій проти Козака і його телеканалів, утримавшись під час голосування членів Ради нацбезпеки та оборони.

Секретар РНБОУ Олексій Данилов допустив, що крім телеканалів "112 Україна", "NewsOne" і "ZIK", під санкції можуть потрапити й інші канали з "антиукраїнським порядком". Також він повідомив, що рішення про санкції буде неможливо скасувати, оскільки воно готувалося давно та ретельно.

Медіахолдинг, зі свого боку, розцінює введення санкцій як політичну розправу над неугодними ЗМІ.

8 лютого співробітники закритих телеканалів влаштували акцію, заклеївши собі роти.

Цього ж дня в ЗМІ з'явилася інформація про те, що "слуги народу" почали скаржитися, що через закриття телеканалів їм "нікуди ходити", тому незабаром в Україні можуть запустити новий телеканал, який буде підконтрольним Зеленському та ОП.