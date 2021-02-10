"Не можемо давати моральну оцінку", — НАБУ про Карася, який брав участь у розбірках під каналом "Наш"

Директор НАБУ, заявив, що він не впливає на діяльність Ради громадського контролю НАБУ, в який входить Карась, і не може звідти когось виключати.

Під час прес-брифінгу журналіст телеканалу "Наш", під яким протягом останнього тижня вже тричі відбувалися акції з вимогою його закрити, запитав у директора Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника про його позиції причетного Євгена Карася, який входить до Ради громадського контролю НАБУ.

"Я думаю, що я не маю права давати моральну оцінку [його діям, — ред]. Хочу сказати, що директор НАБУ не формує Раду громадського контролю. І директор НАБУ не має права усувати або призначати членів Ради громадського контролю. Порядок формування Ради прописаний в Указі президента. І я не маю ніякого впливу на формування Ради, це відбувається через онлайн-голосування", — сказав Ситник.

Глава НАБУ порадив звернутися із цим питанням безпосередньо до Ради, яка може на своєму засіданні обговорити цю ситуацію, дати їй оцінку й ухвалити якесь рішення.

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Зазначимо, Євген Карась є главою організації С14.

Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch заявила, що члени організації С14 відкрито висловлювали неонацистські погляди. Члени С14 відомі, зокрема, тим, що спалили табір ромів на Лисій горі в Києві. Державний департамент США оприлюднив звіт про дотримання прав людини в Україні в 2018 році, в якому організація С14 названа "групою ненависті".

4 лютого, під час акції під будівлею телеканалу "Наш", між представниками С14 і співробітниками телеканалу сталася сутичка.

Цього ж дня співробітника телеканалу "Наш" Олексія Пальчинова побили безпосередньо в прямому ефірі. На нього напали, коли той готувався до виходу на зв'язок зі студією, а власне інцидент стався безпосередньо під будівлею Шевченківського управління столичної поліції.

6 лютого за будівлею телеканалу пройшла ще одна акція. Її учасники просили журналістів вийти на вулицю і "покаятися за те, що працюють на ФСБ".

Ще одна схожа акція пройшла під телеканалом увечері 9 лютого.

Нагадаємо, Зеленський ввів санкції проти пулу каналів соратника Віктора Медведчука Тараса Козака та його компаній на 5 років. Під заборону потрапили 112 Україна, NewsOne, ZIK. Їх трансляція вже припинена.