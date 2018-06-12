В Киеве полиция будет помогать ловить "зайцев" в коммунальном транспорте

Контроллеры Киевпасстранса совместно с сотрудниками Нацполиции будут проводить совместные рейды по поимке безбилетных пассажиров в коммунальном транспорте столицы. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Маршруты и время проверок каждый раз будут меняться. Таким образом, киевские власти намерены охватить максимальное количество направлений и понять реальную картину с льготниками и системными нарушителями.

"Наша цель - воспитание культуры у пассажиров, взаимное уважение тех, кто перевозит, и тех, кого перевозят. Сделать это непросто, и проверки способствуют общей дисциплине", - сообщил замглавы КГГА Дмитрий Давтян.

Наличие полицейских также должно уберечь контроллеров от нападений со стороны агрессивных пассажиров, которые отказываются платить за проезд.

"Мы призываем киевлян и гостей столицы быть сознательными и своевременно оплачивать проезд в наземном общественном транспорте", - отметил генеральный директор Киевпасстранса Дмитрий Левченко.

Напомним, столичные власти приняли решение о повышении стоимости проезда в коммунальном транспорте Киева. С 14 июля разовая поездка будет стоить 8 грн. При использовании проездных или бесконтактных карточек стоимость проезда будет составлять от 6 грн 30 копеек.