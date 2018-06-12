Все статьиВсе новостиВсе мнения
Страна
Мир
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
Спецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемыСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Страна » Порошенко дал совет Трампу и Ким Чен Ыну
Историческая встреча Дональда и Кима

Порошенко дал совет Трампу и Ким Чен Ыну

Порошенко дал совет Трампу и Ким Чен Ыну
Петр Порошенко / Фото: facebook.com/petroporoshenko

Президент Украины посоветовал обратить внимание на недостатки Будапештского меморандума

12.06.18 86
000

Президент Петр Порошенко надеется, что Дональд Трамп и Ким Чен Ын примут во внимание недостатки Будапештского меморандума в дальнейших переговорах о денуклиаризации КНДР в обмен на гарантии безопасности со стороны США. Об этом глава государства написал в Twitter.

"Надеюсь, что гарантии безопасности со стороны США в связи с денуклеаризацией полуострова учтут недостатки Будапештского меморандума относительно гарантий безопасности Украины", - отметил он.

При этом Порошенко поприветствовал результаты встречи президента США с лидером КНДР в Сингапуре.

"Благодаря решительному лидерству президента Трампа путь к установлению мира на Корейском полуострове сейчас уже не является невозможным", - подчеркнул Порошенко.

Напомним, 12 июня в Сингапуре состоялась впервые в истории встречаамериканского и северокорейского лидеров - Дональда Трампа и Ким Чен Ына. Они дважды пожали друг другу руки: на фоне флагов и в конференц-комнате, передают мировые СМИ.

Примерно на протяжении получасу лидеры беседовали тет-а-тет в присутствии переводчиков, затем началась встреча в расширенном формате, за которой последует деловой ланч.

Во время переговоров Трамп обязался предоставить гарантии безопасности КНДР в обмен на ее отказ от ядерного оружия.

При этом американский президент заявил, что санкции США против Северной Кореи останутся в силе до того момента, как станет ясно, что Северная Корея окончательно стала на путь денуклеаризации. Тем не менее, Трамп пообещал прекратить совместные военные учения США и Южной Кореи.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , , ,
Читайте по теме
От Моны Лизы до знаков Зодиака: АНБ рассекретило плакатную пропаганду 50–60-х годовТрамп объявил о прекращении совместных военных учений с Южной КореейОпубликован полный текст исторического соглашения между Трампом и Ким Чен Ыном
Топ-10
  1. Хипстеры с Совком в голове. 8 интересных фактов об украинских миллениалах 56610
  2. Трагедия в стиле "жэк". О чём рассказывают лебеди из шин на клумбах украинских городов 6589
  3. Идеальные управители. 33 лучших менеджера 2018 года 8451
  4. Мои года, моё богатство. Как в Украине изменится система накопления пенсий 9801
  5. Правила секса до секса. Как найти любовника в "Тиндере" 19160
  6. Море волнуется — раз. Украина оказалась не готовой к противостоянию на Азове 21731
  7. Кандидаты на вылет. 6 вещей, которые исчезают из обихода 14809
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 15930
  9. Гипотеза Бога. Как последняя статья Стивена Хокинга сделала существование сверхъестественного творца более правдоподобным 13197
  10. Кумпартия Украины. Почему за год до выборов партия власти ищет новую вывеску 11001
  1. В Ирландии 2505 женщин установили мировой рекорд по купанию голышом 4836 / 10418
  2. Украинцам запретили свободное использование зарплатных карт 3299 / 31424
  3. Дайверы обнаружили останки одного из самых богатых британских кораблекрушений 3063 / 3465
  4. Гавайский вулкан за пару часов испарил самое большое озеро на острове 2466 / 3017
  5. В австралийском заповеднике живет кенгуру-качок, которого боятся смотрители 2371 / 2654
  6. В Израиле нашли голову библейского царя 2303 / 3369
  7. Туманный профит. Кто выиграет в глобальной торговой войне 2296 / 2384
  8. Инновационные разработки украинских ученых с помощью IT-технологий 2191 / 3813
  9. Археологи нашли в Италии второе в истории свидетельство о распятии 2006 / 2392
  10. Киевтеплоэнерго обнародовало новые тарифы на тепло и горячую воду 1887 / 2040
  1. Туманный профит. Кто выиграет в глобальной торговой войне 14 / 2384
  2. Киевтеплоэнерго обнародовало новые тарифы на тепло и горячую воду 10 / 2040
  3. Украинцам запретили свободное использование зарплатных карт 8 / 31424
  4. Украина — это коррупция. Почему к смене своей репутации Киев пока не приступал 8 / 1943
  5. Кто смотрит порно по утрам. Как фильмы для взрослых влияют на нашу жизнь 6 / 1916
  6. Домашнее задание. Как вернуть этнических украинцев на историческую родину 5 / 1836
  7. Стало известно, когда может заработать Антикоррупционный суд 5 / 735
  8. В Украине дополнительно назначили 23 поезда 4 / 918
  9. Эстония арестовала российский "Петербург" 4 / 769
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.