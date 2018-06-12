Порошенко дал совет Трампу и Ким Чен Ыну

Президент Петр Порошенко надеется, что Дональд Трамп и Ким Чен Ын примут во внимание недостатки Будапештского меморандума в дальнейших переговорах о денуклиаризации КНДР в обмен на гарантии безопасности со стороны США. Об этом глава государства написал в Twitter.

"Надеюсь, что гарантии безопасности со стороны США в связи с денуклеаризацией полуострова учтут недостатки Будапештского меморандума относительно гарантий безопасности Украины", - отметил он.

При этом Порошенко поприветствовал результаты встречи президента США с лидером КНДР в Сингапуре.

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"Благодаря решительному лидерству президента Трампа путь к установлению мира на Корейском полуострове сейчас уже не является невозможным", - подчеркнул Порошенко.

Напомним, 12 июня в Сингапуре состоялась впервые в истории встречаамериканского и северокорейского лидеров - Дональда Трампа и Ким Чен Ына. Они дважды пожали друг другу руки: на фоне флагов и в конференц-комнате, передают мировые СМИ.

Примерно на протяжении получасу лидеры беседовали тет-а-тет в присутствии переводчиков, затем началась встреча в расширенном формате, за которой последует деловой ланч.

Во время переговоров Трамп обязался предоставить гарантии безопасности КНДР в обмен на ее отказ от ядерного оружия.

При этом американский президент заявил, что санкции США против Северной Кореи останутся в силе до того момента, как станет ясно, что Северная Корея окончательно стала на путь денуклеаризации. Тем не менее, Трамп пообещал прекратить совместные военные учения США и Южной Кореи.