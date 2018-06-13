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Руководителя "титушек" приговорили к 5 годам тюрьмы за убийство Веремия

Руководителя "титушек" приговорили к 5 годам тюрьмы за убийство Веремия
На фото справа - Юрий Крысин / Фото: УП, Сергей Нужненко

Юрий Крысин уже провел за решеткой 4 месяца

13.06.18 75
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Апелляционный суд Киева приговорил Юрия Крысина к 5 годам лишения свободы по делу об убийстве журналиста Вячеслава Еремея.

Соответствующее решение огласил судья Николай Ященко, сообщает Укринформ.

"Коллегия судей приняла решение апелляционные жалобы удовлетворить частично: приговор Шевченковского суда от 22 декабря 2017 отменить, вынести новый приговор. Назначить Крысину наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет", - сказал Ященко.

Время нахождения Крысина в СИЗО будет засчитано по принципу день за два. То есть, фактически ему придется провести за решеткой чуть более 4 лет.

В решении отмечается, что раскаяние Крысина было мнимым, но подсудимый содействовал следствию.

Отдельным постановлением от 13 июня 2018 суд определил, что оснований для возвращения дела на рассмотрение в суд первой инстанции нет. 

Защита Крысина планирует обжаловать решение. 

Напомним, в ночь на 19 февраля 2014 года Вячеслав Веремий вместе с коллегой ехали с работы на такси домой на Левый берег. На углу Владимирской и Большой Житомирской он заметил вооруженных "титушек" в камуфляже и масках и попытался сфотографировать их из машины. Вооруженные люди напали на автомобиль, вытащили водителя и пассажиров. Водителю и другому пассажиру после избиения удалось вырваться, а Веремия сильно избили, после чего выстрелили в грудь и оставили истекать кровью. При этом присутствующие на месте работники милиции оставались в стороне и не вмешивались в происходящее.

Веремия доставили в реанимацию больницы скорой помощи, однако он умер во время операции.

Судья Шевченковского райсуда Киева Олег Линник 22 декабря 2017 признал виновным в смерти журналиста руководителя "титушек" Юрия Крысина. И приговорил его к 4 годам условно. 

Прокуратура подала апелляцию на решение суда. 

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