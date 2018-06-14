В Николаевской области построили остров для редких птиц

На территории регионального ландшафтного парка "Кинбурнская коса" в Николаевской области завершилось строительство искусственного острова площадью 300 кв м для гнездования редких и исчезающих видов птиц. Об этом сообщает пресс-служба Николаевской ОГА.

"Николаевщина поддерживает правительственные инициативы и международные программы по сохранению окружающей среды. Почти 150 тыс. грн за счет областного экологического фонда в рамках областной программы направлено на реализацию важного природоохранного мероприятия для сохранения редких видов птиц на территории Кинбурнской косы", - отметил глава Николаевской ОГА Алексей Савченко.

На искусственном острове на озере Лопушное уже загнездились и вывели птенцов шилоклювка, травник, ходулочник, речная крачка, кряква – виды птиц, которые находятся под охраной международных соглашений и конвенций, часть которых занесена в Красную книгу Украины.

Напомним, 5 июня сотрудники Государственной экологической инспекции на Житомирщине вместе с общественными инспекторами по охране окружающей среды спасли двух лосей, которые провалились в каолиновую глину. Животных достали, отмыли и отпустили.