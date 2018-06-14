Суд приостановил решение Стокгольмского арбитража по транзиту газа

В среду, 13 июня, Апелляционный суд округа Свеа (Швеция) удовлетворил ходатайство Газпрома и приостановил исполнение решения Стокгольмского арбитража от 28 февраля по спору между Газпромом и Нафтогазом в рамках контракта на транзит газа через территорию Украины. Об этом сообщает Интерфакс.

"Апелляционный суд согласился, что имеются достаточные основания для приостановления исполнения решения Стокгольмского арбитража. Вынесение приказа лишает НАК "Нафтогаз Украины", в том числе, оснований для попыток ареста активов Газпрома за рубежом. Данное обстоятельство будет использовано Газпромом при обжаловании действий судебных приставов в Швейцарии и Нидерландах", - заявили в Газпроме.

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Ходатайство было подано Газпромом 7 июня.

В Нафтогазе отметили, что решение было принято судом без вызова представителей компании и, соответственно, без учета пояснений и аргументов, которые были бы представлены Нафтогазом. Об этом сообщает LIGA.net.

"Решение является временным. Компания в ближайшее время подаст суду свои развернутые пояснения и контрагрументы, и ожидает, что, учтя их, суд отменит решение", - пояснили в Нафтогазе.

В Газпроме заявили, что согласно закону Швеции "Об арбитраже", приказ апелляционного суда не может быть обжалован.

Напомним, 28 февраля Стокгольмский арбитражный суд удовлетворил требования НАК "Нафтогаз Украины" о компенсации за недопоставленные Газпромом объемы для транзита и обязал российского монополиста выплатить $4,63 млрд. По данным Нафтогаза, это решение означает, что Газпром должен уплатить Украине порядка $2,56 млрд, с учетом окончательного расчета за газ, поставленный в 2014 и 2015 годах.

Газпром после решения Cтокгольмского арбитража не в его пользу заявил об инициировании расторжения контрактов с Нафтогазом на поставку газа в Украину и транзит газа по ее территории в Европу.