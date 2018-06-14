В США хотят санкций против нарушителей религиозных свобод в Крыму и на Донбассе

В Сенате США представили резолюцию, согласно которой на Россию возлагается ответственность за нарушение религиозных свобод в аннексированном Крыму и на оккупированной российскими боевиками части Донбасса.



Об этом сообщили в посольстве Украины в США на своей странице в Facebook.

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Проект резолюции подготовили сенаторы во главе с председателем Хельсинкской комиссии США Роджером Викером.



"Как, в частности, отмечается в резолюции, учитывая, что власти Российской Федерации осуществили вторжение в украинский Крым и насильно и незаконно его оккупировали, она обязана в соответствии с требованиями международного права, в том числе согласно Женевских конвенций, защищать религиозные свободы жителей оккупированной территории", - говорится в сообщении посольства.

Согласно тексту данной резолюции, Россия несет ответственность за нарушения религиозных свобод в Крыму и на Донбассе. Также в резолюции говорится, что в Крыму уже были случаи похищений, задержаний и заключений представителей отдельных религиозных групп, включая мусульман из числа крымских татар, прихожан Украинской православной церкви Киевского патриархата, Украинской греко-католической церкви и христиан-протестантов.



Кроме того, в резолюции говорится об аналогичной ответственности России за преступления на территории ОРДЛО.

"В документе содержится призыв к президенту США ввести санкции в виде отказа в американской визе и замораживания собственности в отношении иностранных лиц, которые прямо или косвенно причастны к серьезным нарушениям религиозных свобод, в частности на временно оккупированных Россией территориях Украины", - добавили в посольстве Украины в США.

Отметим, ранее американский президент Дональд Трамп якобы заявил лидерам "Большой семерки", что Крым можно считать российским, потому что все живущие на полуострове говорят по-русски. Слова Трампа прозвучали во время ужина с лидерами G7 в рамках саммита в Канаде в прошлую пятницу, пишет BuzzFeed News со ссылкой на два источника в дипломатических кругах. В свою очередь, Белый дом пока не ответил на просьбу прокомментировать якобы произнесенные президентом США слова.