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Порошенко призвал ЕС усилить давление на РФ из-за украинских политзаключенных

Порошенко призвал ЕС усилить давление на РФ из-за украинских политзаключенных
Фото: Пресс-служба президента Украины

Президент встретился с послами стран G7 и ЕС

15.06.18 29
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Президент Украины Петр Порошенко призвал страны Евросоюза усилить давление на Россию для освобождения украинских политзаключенных и заложников.

Об этом шла речь на встрече главы украинского государства с делегацией комитета Евросоюза по политике и безопасности, которая находилась с визитом в Украине, сообщает пресс-служба Администрации президента.

Отмечается, во время встречи Порошенко с представителями ЕС подробно обсуждалась ситуация с безопасностью в зоне проведения операции Объединенных сил, результаты недавней встречи министров иностранных дел в нормандской формате, состояние выполнения Минских договоренностей, а также перспективы появления миротворцев ООН в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей.

Президент Украины значительное внимание посвятил ситуации в оккупированном Крыму, в частности, в контексте строительства Россией моста и блокировкой части Азовского моря для украинских судов, освобождению украинских заложников и политических заключенных.

Порошенко подчеркнул, что такие действия России нуждаются в адекватной реакции и подчеркнул важность продолжения и усиления крымского пакета санкций против РФ. "Президент Украины призвал государства-члены ЕС усилить давление на Кремль для скорейшего освобождения украинских политических заключенных и заложников", - подчеркивается в сообщении.

Кроме того, на встрече подтверждена готовность к углублению сотрудничества между Украиной и ЕС в сфере общей внешней политики и политики безопасности, в частности в части противодействия гибридным угрозам, кибератакам, вмешательству в избирательные процессы.

Также представители государств-членов ЕС отметили прогресс Украины на пути осуществления реформ и выполнения Соглашения об ассоциации с ЕС и подтвердили неизменную поддержку со стороны ЕС европейских стремлений и территориальной целостности Украины.

Отметим, сегодня так называемый суд в аннексированном Крыму продлил срок ареста украинцу Владимиру Балуху. Он в критическом состоянии, сообщила спикер МИД Украины Марьяна Беца в пятницу, 15 июня.

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