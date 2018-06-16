Порошенко просит Макрона усилить давление на РФ

Президент Украины Петр Порошенко во время разговора по телефону с президентом Франции Эммануэлем Макроном обсудили необходимость введения миротворческой миссии ООН на всей оккупированной территории Украины.



Об этом 16 июня сообщает пресс-центр главы украинского государства.



"Собеседники приветствовали возобновление встреч в "нормандском формате" на уровне министров иностранных дел и договорились о дальнейших контактах в этом формате для обеспечения выполнения минских договоренностей", – говорится в сообщении.



Отмечается, что Порошенко призвал Макрона усилить давление на Россию для скорейшего освобождения всех украинских заложников, в том числе Олега Сенцова, Романа Сущенко и Владимира Балуха.

В свою очередь, Макрон поздравил Порошенко с прогрессом в реформах и особенно с принятием закона "О Высшем антикоррупционном суде".



Собеседники также обсудили подготовку к саммитам Украина – ЕС и Украина – НАТО, которые состоятся в июле в Брюсселе.



Они выразили удовлетворение развитием двусторонних экономических отношений.



Президент Украины пригласил президента Франции посетить Украину с визитом.

Ранее Петр Порошенко призвал страны Евросоюза усилить давление на Россию для освобождения украинских политзаключенных и заложников.