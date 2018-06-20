С начала войны на Донбассе погибло 2 725 мирных граждан, – ООН

С начала боевых действий на Донбассе (апрель 2014 года) погибло 2 725 гражданских лиц, без учета жертв Boeing МН17.



Об этом на брифинге сообщила председатель Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Фиона Фрейзер.



"За весь период конфликта, с 14 апреля 2014 г. до 15 мая 2018 г., погибло по меньшей мере 2 725 гражданских лиц: 1 568 мужчин, 961 женщина, 93 мальчика, 47 девочек и 56 взрослых неизвестного пола", - отметила Фрейзер.

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Также сообщается, что 298 гражданских лиц, в том числе 80 детей, погибли в авиакатастрофе рейса МН17 17 июля 2014, что в итоге увеличивает количество погибших гражданских лиц до 3 023.



Кроме того, общее количество гражданских лиц, получивших ранения, составляет 7-9 тыс.



В Генеральном штабе ВСУ также проинформировали, что с начала боевых действий на Донбассе (апрель 2014 года) до октября 2017 года боевые потери составляли 10 710 военнослужащих, из них 2 тыс. 378 погибших.

Отметим, на Донбассе в зоне проведения Операции объединенных сил (ООС) с начала 2018 года года погибли 29 гражданских.