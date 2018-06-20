Жильцы дома и их квартиры не пострадали

Пожарные ликвидировали пожар на крыше пятиэтажного дома в Броварах. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Сообщение о пожаре поступило в 11:13. К месту вызова были направлены по два отделения 56-й и 21-й пожарно-спасательных частей Броваров и дежурные караулы подразделений Киева и Борисполя им в помощь.

На месте происшествия спасатели установили, что горит кровля жилого дома на площади 1200 кв. м. Пожар ликвидировали в 15:25.

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С огнем боролись 43 пожарных и 12 единиц техники.

После начала пожара из дома эвакуировали жильцов. В ближайшее время их начнут запускать обратно, передает 112 Украина.

"Огонь на квартиры не распространился, по словам спасателей. К медикам обращались люди с повышенным давлением, сейчас они все находятся на улице. Местная власть обещает, что тем, у кого будет подтоплена квартира, предоставят временный приют", - рассказала корреспондент телеканала.

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