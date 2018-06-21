Он получил венгерский паспорт на подставное имя

В городе Кошице, по запросу Киева был задержан подозреваемый в совершении ряда террористических актов.

Об этом сообщает Aktuality.

Полное имя задержанного не называется. Издание Noviny сообщает, что он жил в Кошице в течение двух лет и фигурирует в ориентировках как "Владимир Г". Отмечается, что этот мужчина, гражданин Украины, получил венгерский паспорт на подставное имя.

Отмечается, что речь идет об обвинениях в терроризме.

Задержанный подозревается в "совершении таких преступлений, таких как нанесение умышленного вреда здоровью, угрозы убийства, незаконное удержание заложников, бандитизм, терроризм, нападение на должностных лиц и другие преступления". Кроме того, он занимался поставками оружия для террористических группировок.

"Сейчас мужчина находится под стражей в полиции, и если он окажется виновным в преступлениях, которые ему инкриминируют, то ему грозит лишение свободы на срок до 15 лет", - сказал представитель словацкой полиции Мартин Вальдл.

Напомним, Евросоюз за последние 12 лет из-за террористов недосчитался 180 млрд евро.