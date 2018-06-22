В Минрегионе считают, что такая мера будет способствовать повышению безопасности дорожного движения

В Украине будет сужена ширина полос движения при строительстве и реконструкции дорог в городах и селах с целью внедрения европейских стандартов безопасности автомобильного движения. Соответствующие изменения содержатся в новом ГСН В.2.3-5: 2018 "Улицы и дороги населенных пунктов".

Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе в Facebook.

"Сегодня в Украине ширина полос движения на дорогах составляет 3,5-3,75 метров в зависимости от их назначения. Однако европейская практика показывает, что дороги с меньшей шириной полос движения (3-3,25 м) подсознательно побуждают водителей ехать с меньшей скоростью. Поэтому количество аварий у них гораздо меньше", - сказал он.

По его словам, после сужения полос движения на дорогах можно будет обустроить велодорожки, отдельные полосы для общественного транспорта или дополнительные для авто.

Парцхаладзе отметил, что такие изменения будут способствовать повышению безопасности дорожного движения и уменьшению аварийности, а также увеличению пропускной способности улиц и уменьшению заторов

Согласно новым ГСН, ширина полосы движения на магистральных улицах общегородского и районного значения в городах, кроме дорог непрерывного движения, а также на поселковых дорогах и главных улицах составляет 3 м. На магистралях общегородского значения непрерывного движения в самых крупных и крупных городах ширина полосы движения составляет 3,5 м. На местных жилых улицах и дорогах всех населенных пунктов ширина полосы движения составляет 2,75 м.

Обновленные ГСН уже опубликованы и вступят в силу с 1 сентября 2018 года.

Ранее Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ разработало новые государственные строительные нормы, которыми устанавливается максимальная этажность жилой застройки в населенных пунктах в зависимости от их классификации и численности населения.