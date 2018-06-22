Шахтерам обещают до конца года отдать долги по зарплате

Министерство энергетики и угольной промышленности обещает погасить долги по зарплате шахтерам до конца года.



Об этом во время часа вопросов к правительству в пятницу, 22 июня, заявил заместитель министра энергетики и угольной промышленности Анатолий Корзун, передает "Корреспондент".



По его словам, данное предложение правительства об изменениях в государственный бюджет должен поддержать бюджетный комитет и парламент.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинские шахтеры требуют прекратить закупать уголь за границей

"В случае поддержки бюджетного комитета и парламента, этот вопрос будет решен, и задолженностей до конца года у шахтеров больше не будет", - сказал он.



По словам Корзуна, недавно премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил Минфину и Минэнерго разработать дополнительные источники для увеличения объемов господдержки.



"О задолженности по зарплате перед шахтерами, то она не такая критическая, как была в прошлые периоды. Вместе с тем, на прошлой неделе было поручение премьер-министра Минфину и нашему министерству разработать дополнительные источники для увеличения объемов господдержки. Это для тех предприятий, которым не хватает собственной товарной продукции для выплаты 100% зарплаты", - сказал он.

Отметим, ранее шахтеры, требуя погасить долг по зарплате, объявляли голодовку в помещении Минэнерго.