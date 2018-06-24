В Херсоне подожгли дом нардепа

В результате пожара никто не пострадал

В Херсоне в ночь с 23 на 24 июня неизвестные подожгли дом депутата Верховной рады Украины.

Об этом сообщается на сайте Национальной полиции Херсонской области.

"Сегодня ночью в 2:51 в полицию от диспетчера службы по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение, что в Днепровском районе горит крыша жилого дома. На месте происшествия полицейские установили: пожар произошел в жилом доме народного депутата Украины", — говорится в сообщении.

Пожар удалось ликвидировать спустя час. В результате происшествия никто не пострадал. В ведомстве добавили, что было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

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Напомним, в Ровно подожгли квартиру с депутатом внутри. Двое мужчин, в том числе депутат областного совета, получили ожоги во время пожара. Правоохранители говорят о намеренном поджоге квартиры.