ОБСЕ до сих пор не получила информацию об инсценировке убийства Бабченко

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе до сих пор ждет от украинской власти данных о спецоперации, в рамках которой инсценировали убийство российского журналиста Аркадия Бабченко.

Об этом на конференции в Киеве сообщил представитель ОБСЕ по вопросам свободы средств массовой информации Арлем Дезир, передает Громадське.

"У меня до сих пор нет информации об этом инциденте. Я слышал заявления от власти, от генерального прокурора, но я думаю и есть надежда, что больше информации будет в будущем. Думаю, это необходимо. Конечно, я понимаю, что определенные сведения не могут разглашаться ", - сказал Дезир.

По его словам, вся Украина стала жертвой дезинформации. И выявилась проблема с уровнем доверия к власти и правоохранительным структурам.

Напомним, вечером 29 мая сначала СМИ, затем и власти Украины сообщили, что российского журналиста Бабченко, который с 2017 года работает на телеканале ATR в Киеве, якобы застрелили на лестничной клетке его дома в Киеве. На следующий день глава СБУ заявил, что информация об "убийстве" Бабченко была частью спецоперации украинских правоохранителей, направленной на предотвращение покушения на журналиста, а сам журналист вышел к собравшимся на брифинг.

В тот же день стало известно о задержании организатора его "убийства" – Бориса Германа, который предложил своему знакомому участнику АТО $30 тыс. и передал ему часть суммы за непосредственное исполнение преступления, на что тот согласился. Всего организатор этого преступления говорил об устранении 30 человек в Украине.

Вскоре монах-волонтер, активист "Правого сектора" Цымбалюк, бывший иеродиакон Украинской православной церкви (Московского патриархата) и Украинской православной церкви Киевского патриархата Аристарх, сообщил, что является тем человеком, которому заказали убийство Бабченко, после чего он обратился с информацией в СБУ.

Позднее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил о списке 47 потенциальных жертв.