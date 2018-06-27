В НАТО шагом марш! Что изменит новый закон о национальной безопасности

На прошлой неделе Верховная Рада приняла Закон "О национальной безопасности Украины". Его подал президент Пётр Порошенко ещё 28 февраля с пометкой "неотложный", но в первом чтении парламент рассмотрел его лишь 5 апреля. Из-за борьбы между группами влияния в Раде согласование окончательного текста законопроекта затянулось на несколько недель. В итоге, как это нередко бывает, решающим оказалось слово Запада: послы США, Германии, Италии провели встречу с профильным комитетом ВР и настоятельно рекомендовали как можно скорее закончить эту историю, приняв тот формат закона, который устроил бы натовских союзников.

Интеграция в Североатлантический альянс — суть новой концепции нацбезопасности Украины. Власти было важно успеть принять закон до 11 июля, когда начнётся очередной саммит НАТО. Теперь Украине будет с чем ехать в Брюссель (если, конечно, Венгрия перестанет блокировать участие нашей страны в саммите). Представители НАТО, в первую очередь США, обещали, что с новым законом о нацбезопасности Украина сможет рассчитывать на поставки вооружений на сотни миллионов долларов.

Фокус рассказывает о главных новациях закона

1

Чётко прописана вся система государственных органов, отвечающих за безопасность страны. Это Министерство обороны, Вооружённые силы, Спецслужба транспорта, МВД, Нацгвардия, Нацполиция, Госпогранслужба, Госслужба чрезвычайных ситуаций, Государственная миграционная служба, СБУ, Управление госохраны, Госспец­связь, Совет нацбезопасности и обороны, разведывательные органы. Определяющее влияние на все эти структуры оказывает лично президент Украины — либо напрямую, либо через СНБО. В ходе подготовки законопроекта обсуждалась идея создания ещё и Ставки Верховного главнокомандующего, но под давлением НАТО от неё отказались как от советского атавизма. Другой проблемный момент — подчинение Нацгвардии, контроль над которой не хотел выпускать из своих рук глава МВД Арсен Аваков. Из-за этого принятие закона было под угрозой. В итоге Нацгвардия оказалась в двойном подчинении — и президента, и министра внутренних дел. Но как эту норму реализуют на практике, пока непонятно.

2

Министр обороны и его заместители будут не военными, а гражданскими лицами. Норма вступает в силу с начала следующего года, поэтому нынешнему главе Минобороны Степану Полтораку придётся покинуть должность. А поскольку в январе уже полным ходом будет идти предвыборная кампания и парламент станет основным полем политических битв, то собрать голоса за нового "оборонного" министра окажется непросто. С 2021 года, согласно закону, будут разделены должности Главнокомандующего и главы Генерального штаба, которые сейчас совмещает Виктор Муженко.

3

Появится новый орган, отвечающий за госзакупки для оборонных нужд. Сейчас эта сфера совершенно непрозрачна и коррумпирована, что категорически не устраивает натовских союзников, которые хотят свободно работать на украинском рынке и поставлять сюда свою продукцию. Новый орган заберёт у Укроборонпрома функцию регулятора, оставив только коммерческую. В законе также прописаны нормы об общественном контроле над армейскими госзакупками, что должно повысить прозрачность этой сферы. Впрочем, для того чтобы данный механизм заработал, Раде необходимо внести соответствующие изменения в Закон "О государственной тайне".

4

5% годового ВВП будет тратиться на нужды безопасности и обороны. 3% из них — непосредственно на оборону. Это на 2% больше, чем принято даже в странах НАТО. Поэтому в целом новый закон — это важный шаг на пути интеграции Украины в Альянс, хотя он носит "рамочный" характер, для его полноценной реализации депутатам ещё надо будет внести изменения не в один десяток других законов.

5

Сокращены полномочия СБУ в сфере борьбы с коррупцией. Департамент "К" Службы безопасности Украины часто обвиняют в давлении на бизнес, его сотрудники постоянно "кошмарят" украинских предпринимателей. Смысл его существования под большим вопросом, ведь СБУ по определению должна заниматься защитой национального суверенитета от внешних угроз, борьбой с терроризмом и т. д., а не экономикой. Во время рассмотрения законопроекта вокруг ликвидации департамента "К" развернулась едва ли не самая острая дискуссия. В результате у СБУ забрали полномочия по борьбе с коррупцией и экономическими преступлениями, но оставили "экономическую контрразведку". Будет ли дальше функционировать департамент "К", до конца не понимают и сами народные депутаты. Они обязали Кабмин на протяжении шести месяцев разработать и внести в Раду принципиально новый закон об СБУ.