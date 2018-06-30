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Фото В ночном небе над Киевом сверкали необычные молнии

<span class="label red">Фото</span> В ночном небе над Киевом сверкали необычные молнии
Фото: Instagram/vitalin_kа

Из-за непогоды без электроснабжения остались 384 населенных пункта в 10 областях

30.06.18 882
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В Киеве в ночь на субботу, 30 июня, лил дождь и сверкала молния. Некоторым удалось даже сфотографировать эффектное природное явление.

Фотоиллюстрациями ночной молнии над столицей поделились пользователи соцсетей.

Фото: Instagram/vitalin_kа

Они отмечают, что это был как раз тот случай, когда "страшно и красиво".

Кстати, в Украине из-за непогоды без электроснабжения остались 384 населенных пункта в 10 областях.

Фото: Instagram/vitalin_kа

Об этом в субботу, 30 июня, сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

В частности, без света остались 157 населенных пунктов в Днепропетровской области, 104 – в Киевской, 33 – в Винницкой, 26 – в Полтавской, 15 – в Кировоградской, 14 – в Запорожской, 12 – в Херсонской, 10 – в Черкасской, 8 – в Николаевской и 5 – в Луганской областях.

В настоящее время к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Отметим, ранее из-за ухудшения погоды в Мариуполе были обесточены более 100 трансформаторных подстанций из почти 700.

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