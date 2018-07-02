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Ситуация на Донбассе

Хлебное перемирие на Донбассе: потерь среди украинских военных нет

Хлебное перемирие на Донбассе: потерь среди украинских военных нет
Фото: Минобороны

В районе Светлодарской дуги наши позиции обстреляли из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия

02.07.18 25
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В минувшие сутки в зоне проведения ООС террористы проявляли невысокую активность практически по всей линии соприкосновения.

Как сообщает пресс-центр ООС, боевики 25 раз обстреляли позиции украинских военных нашим позициям, два из которых - из тяжелого вооружения.

На Луганском направлении неспокойно было в районе населенных пунктов Счастье, Новоалександровка, Крымское, где террористы применяли гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Вблизи Троицкого боевики вели огонь из 82-мм миномета.

В районе Светлодарской дуги украинские позиции были обстреляны из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

На Горловском направлении боевики развернули боевые действия в районе населенного пункта Луганское, применив гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. Из 120 мм минометов террористы вели огонь вблизи Зайцево, а в районе Гладосово применили БМП.

На Мариупольского направлении в районе населенных пунктов Водяное, Гнутово и Широкино террористы вели огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

На Донецком направлении обстрелов зафиксировано не было.

Потерь среди украинских военнослужащих нет.

Напомним, договоренности об установлении режима тишины в период сбора урожая с 1 июля были достигнуты во время работы трехсторонней Контактной группы на переговорах в Минске.

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