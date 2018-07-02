Венгрия будет блокировать любое решение НАТО по Украине, - СМИ

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на саммите НАТО в Брюсселе на следующей неделе намерен блокировать любое решение по результатам встречи с Украиной и Грузией.



Об этом передает "Европейская правда".



МИД Венгрии направил письмо генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу, в котором говорится о том, что Орбан планирует голосовать против любого документа, который предложат членам Альянса к принятию с лидерами Украины и Грузии.



Это письмо было отправлено через три дня после украинско-венгерской встречи на министерском уровне. После встречи стало известно, что Венгрия отказалась от вето касательно участия Украины в саммите НАТО.

Кроме того, в Венгрии отказались от ультимативного требования о возврате к старой языковой системе в образовании. Там согласились с выводами "Венецианки": ст. 7 закона "Об образовании" возможно выполнить таким образом, чтобы это не вредило национальным меньшинствам – конечно, в консультации с представителями этих меньшинств.



Глава МИД Венгрии Петер Сийярто тогда публично предположил, что до завершения саммита прогресс будет еще более выразительным и Венгрия перестанет блокировать решение Альянса о статусе Украины. Тем не менее через несколько дней в письме мадьярский МИД заявил, что встреча с Украиной не принесла успеха.



В Будапеште воздержались от комментариев о причинах резкого изменения своей позиции.

Напомним, глава МИД Венгрии Петер Сийярто раскритиковал Совет Европы из-за того, что он "больше обеспокоен ситуацией с мигрантами, чем закарпатскими венграми, чьи права грубо нарушаются в Украине".