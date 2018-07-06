Министр угольной промышленности пожаловался на пьяных шахтеров

Некоторые из пришедших на переговоры с Насаликом горняков якобы были в нетрезвом состоянии

Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик заявил, что сегодня утром к нему якобы на переговоры пришли подвыпившие представители шахтеров. Об этом она рассказал в Верховной Раде, передает УНИАН.

"Сегодня утром ко мне пришли шахтеры во главе с господином Волынцом (глава Независимого профсоюза горняков Украины, - ред.). Очень досадно, что некоторые представители шахтеров пришли выпившие. Более того, я попросил, чтобы приехали соответствующие органы и сняли показания. Они попросили, чтобы и министр прошел эти тесты, министр прошел, а люди отказались", - сказал Насалик.

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Министр попросил профсоюзы больше не присылать к нему переговорщиков в нетрезвом виде.

Напомним, 5 июля под зданием Верховной Рады несколько сотен шахтеров требовали выделения на угольную промышленность дополнительных средств.