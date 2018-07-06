Дуда отказался почтить память жертв Волынской трагедии вместе с Порошенко, - СМИ

Президент Польши едет в Украину, а Украины - в Польшу

В воскресенье, 8 июля, президент Украины Петр Порошенко посетит Польшу, а президент РП Анджей Дуда в тот же день поедет в Луцк.

В эти дни отмечается очередная годовщина Волынской трагедии.

Как передает Польское радио со ссылкой на Канцелярию главы польского государства, Дуда поедет в Украину по приглашению луцкого епископа Виталия Скомаровского. Среди прочего, Дуда примет участие в святой мессе в соборе святых апостолов Петра и Павла в Луцке.

А президент Порошенко посетит польский поселок Сагринь.

В свою очередь Укринформ сообщает, что украинская сторона предлагала почтить памяти павших украинцев и поляков вместе, однако Варшава отказалась.

Напомним, 22 июля Сейм Польши принял постановление, которым признал события, развернувшиеся на Волыни в 1943-45 годах, "геноцидом, совершенным украинскими националистами против жителей ІІ Речи Посполитой". Также Сейм провозгласил 11 июля национальным днем памяти жертв этого "геноцида".



Верховная Рада Украины осудила принятие польским парламентом данного решения.